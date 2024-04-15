Western Digital представила переносний накопичувач на 368 ТБ вагою 15 кг

15 апреля 2024 г., 10:35

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На виставці NAB Show 2024 у Лас-Вегасі компанія Western Digital представила лінійку технологій і нових рішень для зберігання даних, призначених для складних робочих процесів у сфері медіа та розваг (M&E).



Серед іншого компанія продемонструвала.



G-DRIVE 24 ТБ (MSRP $699,99) - наднадійний накопичувач з інтерфейсом USB-C (10 Гбіт/с) для швидкого резервного копіювання.



G-DRIVE PROJECT ємністю 24 ТБ (MSRP $929,99) - резервне копіювання та збереження цінних проектних робіт. Сумісний з Thunderbolt 3 і USB-C (10 Гбіт/с). Також має слот PRO-BLADE SSD Mag для модульних SSD для спільного використання та редагування на різних пристроях.



48 ТБ G-RAID MIRROR (MSRP $1,599.99) - поставляється в RAID 1 (дзеркальне відображення) для автоматичного створення дублікатів ваших робочих файлів з метою резервування даних. Сумісний з Thunderbolt 3 і USB-C (10 Гбіт/с). Також має гніздо PRO-BLADE SSD Mag для модульних SSD для спільного використання та редагування даних на різних пристроях.



96 ТБ G-RAID SHUTTLE 4 (MSRP $4,499.99) - портативний апаратний RAID-масив на 4 відсіки, що забезпечує надшвидкий доступ та редагування відео в режимі реального часу. Цей пристрій поставляється в RAID 5 і підтримує конфігурації RAID 0, 1 і 10.



192 ТБ G-RAID SHUTTLE 8 (MSRP $7,499.99) - портативний 8-відсіковий апаратний RAID для тих, кому потрібне велике сховище для консолідованого резервного копіювання на місці або в студії. Він підтримує конфігурації RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 і 60 і забезпечує швидкість передачі даних до 1690 МБ/с на читання і 1490 МБ/с на запис у стандартному RAID 5.



Western Digital Ultrastar Transporter - високопродуктивна платформа передачі даних великої ємності для збору, зберігання та мобільності даних. Пропонує до 368 ТБ пам'яті на швидких твердотільних накопичувачах NVMe і двопортовий інтерфейс 200 Гбіт/с для зберігання, редагування та фізичного перенесення щоденників і великих файлів з одного місця в інше, в тому числі в хмару, що може заощадити дні або тижні в порівнянні з використанням онлайн-сервісів передачі файлів. Візьміть його з собою туди, де підключення до мережі може бути неможливим через дорожнечу або поганий зв'язок. Важить менше 33 фунтів (14.9 кг), має міцну конструкцію корпусу та надійний кейс для транспортування. Додатковий захист даних завдяки корпусу з захистом від несанкціонованого доступу та відповідності стандарту FIPS 140-2 рівня 2 з модулем Trusted Platform Module (TPM) версії 2.



Компанія також представила Western Digital Ultrastar Data102 JBOD Platform - надійна зовнішня платформа для зберігання даних високої щільності для масового зберігання, резервного копіювання, архіву, доступного в режимі онлайн, і контенту, доступного в режимі реального часу.



Це рішення третього покоління підтримує інтерфейс SAS до 24 Гб на хост, що забезпечує надійність ваших інвестицій у майбутньому. Платформа Data102 3000 забезпечує до 2,65 ПБ в корпусі 4U і підтримує новітні жорсткі диски Ultrastar ємністю 24 ТБ, включаючи жорсткі диски Ultrastar DC HC580 SAS, які вже постачаються.



Компанія також зазначила, що платформа оснащена унікальними інноваційними технологіями ArcticFlow та IsoVibe, які продемонстрували зниження на 62% кількості повернень жорстких дисків, спричинених нагріванням та вібрацією, порівняно з попереднім поколінням без цих технологій.

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