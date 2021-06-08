Трое выпускников программы стажировки студентов Jump into life:) уже получили предложение трудоустройства

8 июня 2021 г., 16:45

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Оператор связи lifecell выпустил тринадцатый набор студентов, которые в течение четырех месяцев проходили обучение и приобретали практические навыки работы в компании.

Jump into life:) – это образовательная программа lifecell, которая привлекает в телеком-отрасль талантливых украинских студентов, делающих первые шаги в своей карьере. Ее цель – дать студентам возможность приобрести компетенции и опыт, а также научиться выполнять реальные рабочие задачи. Таким образом, эта инициатива повышает престижность профильных технических специальностей и помогает преодолевать проблему отсутствия практических навыков и опыта работы у выпускников вузов.

Из-за пандемии в этом учебном году Jump into life:) проходила полностью в онлайн-формате, начиная с собеседования и заканчивая финальным мероприятием. Преимуществом такого подхода стала дистанционность: не имело значения, в каких городах находились учащийся и его ментор. С сентября по декабрь 2020 г. на программу подалось около 200 человек, среди которых после финального отбора продолжили обучение 22 студента. Через все этапы и отработку практических навыков прошли 17 молодых талантов, трое из которых получили предложение трудоустройства.

Всего за годы существования этой инициативы уже более 400 будущих специалистов успешно прошли обучение по программе, а свыше 30% выпускников стали частью команды lifecell. На сегодня 38 бывших «джамперов» продолжают работать и развивать карьеру в компании.

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