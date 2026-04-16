TSMC звітує про рекордний квартальний прибуток - 17,66 млрд дол.

16 апреля 2026 г., 17:40

0

Tweet

Тайванська компанія TSMC звітувала про зростання чистого прибутку на 58% у першому кварталі 2026 року, що дозволило встановити новий історичний рекорд на фоні стабільно високого попиту на напівпровідники для штучного інтелекту.

Чистий прибуток за три місяці, що закінчилися в березні, склав 572,48 млрд тайванських дол. (близько 17,66 млрд дол.), перевищивши очікування аналітиків. Виручка компанії за цей період зросла до 1,134 трлн тайванських дол. (35 млрд дол.), продемонструвавши збільшення на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Президент та виконавчий директор компанії Сі Сі Вей (C.C. Wei) під час телефонної конференції зазначив, що попит на AI залишається надзвичайно стійким, оскільки розвиток технологій потребує дедалі більших обчислювальних потужностей. Найбільшим замовником компанії наразі є Nvidia, для якої TSMC виробляє найдосконаліші процесори. Крім того, корпорація продовжує забезпечувати компонентами інших ключових клієнтів, зокрема Apple, попри глобальну складність ланцюжків постачання та регіональну нестабільність.

Основним джерелом доходів тайванської компанії у першому кварталі став сегмент високопродуктивних обчислень, до якого входять рішення для AI та 5G, що забезпечило 61% усієї виручки. Продажі передових чипів, виготовлених за технологією 7 нм або менше, склали 74% від загального доходу від пластин, при цьому частка найбільш сучасних техпроцесів 3 нм виробів досягла 25%. У межах стратегії глобального розширення потужностей корпорація оголосила про будівництво нового заводу в місті Тайнань, Тайвань.

Прогноз TSMC на весь 2026 рік передбачає зростання річного виторгу на понад 30% у доларовому еквіваленті. У другому кварталі очікується дохід на рівні від 39 млрд дол. до 40,2 млрд дол., що продемонструє послідовне зростання на 10%. Вільям Лі (William Li), старший аналітик Counterpoint Research, підкреслив, що виробничі потужності TSMC працюють на межі можливостей, а ситуація, коли попит значно перевищує пропозицію, залишатиметься характерною рисою галузі протягом усього року.

Попри занепокоєння щодо перебоїв у постачанні енергії та сировини, таких як гелій та водень через конфлікт на Близькому Сході, керівництво компанії не очікує негативного впливу на операційну діяльність у найближчій перспективі. TSMC диверсифікувала джерела постачання хімікатів та підтримує достатній страховий запас матеріалів.

Капітальні витрати компанії на поточний рік прогнозуються на верхній межі раніше оголошеного діапазону - від 52 млрд дол. до 56 млрд дол., що підтверджує агресивні плани корпорації щодо розширення виробництва.

Показники TSMC свідчать про критичну залежність глобального ринку AI від виробничих потужностей тайванського чипмейкера. Здатність корпорації нарощувати прибуток на 58% свідчить не лише про технологічне домінування, а й про надзвичайну цінову владу в умовах дефіциту потужностей. Ситуація «солд-ауту», за якої попит стабільно перевищує пропозицію, дозволяє TSMC диктувати умови ринку. Більш того - інвестувати рекордні суми у капітальне будівництво, що фактично позбавляє конкурентів можливості скоротити технологічний та операційний розрив.

