TSMC випускає 70% всіх чипів для смартфонів

8 июля 2022 г., 11:15

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За даними Counterpoint, у першому кварталі 2022 р. глобальне постачання чіпсетів для смартфонів (SoC/AP+Baseband) знизилися на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



Таке положення сталося через сезонність, зниження попиту в Китаї на тлі карантину та надлишок поставок від деяких постачальників чіпсетів у IV кв. 2021 року. Однак це падіння в штуках було компенсовано значним зростанням доходів від чіпсетів - 23% - оскільки доля рішень для 5G-смартфонів стала більше.



TSMC, найбільший виробник напівпровідників, захопив майже 70% виробництва ключових чіпсетів для смартфонів, від повної системи на чіпі (SoC) до дискретних прикладних процесорів (AP) і стільникових модемів. Samsung Foundry зайняла друге місце з часткою 30%.



“Лінії по випуску чипів, оскільки потребують надзвичайно високого CAPEX, передові технології, фактично призвели до дуополії у виробництві передових чіпсетів для смартфонів. TSMC і Samsung Foundry разом контролюють весь ринок чіпсетів для смартфонів, і TSMC більш ніж вдвічі перевищує Samsung за масштабами виробництва та часткою ринку. Витрати TSMC CAPEX набагато вищі, ніж у конкурентів. У 2021-2023 роках компанія інвестує 100 мільярдів доларів у виробництво чіпів за технологіями 5/4 нм і 3 нм, WFE, 3D-упаковку, а також нарощуватиме виробництво 5/4 нм і 28 нм, щоб задовольнити зростаючий попит. Таким чином, TSMC може захопити ще більшу частку”, заявив старший дослідницький аналітик Парв Шарма (Parv Sharma).



Чіпсети для смартфонів від TSMC впали на 9% у щорічному виміру. Через те, що Qualcomm вибрала Samsung Foundry для виробництва базової лінійки X60, і річне скорочення поставок чіпсетів для смартфонів MediaTek. Однак стратегія подвійного постачання Qualcomm додасть більше обсягів для TSMC у 2022 році. Крім того, нарощування 4-нм флагманів від Qualcomm, Apple і MediaTek дозволить TSMC ще більше збільшити частку чіпсетів для смартфонів у цьому році.



Із загальної кількості чіпсетів для смартфонів вироблених по передовим нормам (4 нм, 5 нм, 6 нм і 7 ​​нм) TSMC захопила 65%. Компанія розпочала масове виробництво провідного 4-нм чипу MediaTek Dimensity 9000 SoC у першому кварталі 2022 року. Очікується, що поставки 4-нм чіпсетів для смартфонів будуть і далі зростати завдяки подвійній стратегії Qualcomm.



«Samsung Foundry отримав близько 30% світових поставок чіпсетів для смартфонів завдяки замовленням Qualcomm та своєму чіпсету Exynos. Попри відносно нижчі показники продуктивності для провідного 4-нм технологічного процесу, Samsung Foundry лідирує в провідних постачаннях чіпсетів для смартфонів (4-нм і 5-нм) із великою часткою 60%. У поставках по нормам 4 нм на лініях Samsung Foundry домінував процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, який отримав понад 75% в серії Samsung Galaxy S22 лише за квартал. Samsung Foundry також отримала переваги від оновленого 5G-чіпсета Exynos 1280 середнього рівня на основі 5-нм технології для своїх смартфонів Galaxy A53 і A33, які масово випускалися”, пояснив старший аналітик Джене Парк (Jene Park).

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