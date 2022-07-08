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"Дронаріум" навчить 150 операторів для “Армії дронів”

8 июля 2022 г., 12:09

Як стало відомо школа "Дронаріум", яка навчає пілотів керувати дронами, запропонувала “Армії дронів” провести навчання 150 операторів.

За місяць вони зможуть управляти дронами на лінії фронту і ефективно виконувати свої завдання.     
     
Навчання - важливий етап формування “Армії дронів”. Професійні оператори зможуть зберегти якомога більше життів військових на фронті й самі безпілотники.
     
"Уже зовсім скоро ми зможемо зібрати потужну “Армії дронів”, яка дасть змогу нашим захисникам контролювати всю ширину лінії фронту", підкреслив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.   

Задонатити чи передати власний дрон можна на UNITED24.

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