За минулу добу відновлено електропостачання 8 тис споживачів

8 июля 2022 г., 10:25

Як повідомляє Міненергетики, за минулу добу відновлено електропостачання близько 8 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.



Зокрема у Харківській області – 4,2 тисячі, Донецькій – 2,6 тисячі, Миколаївській – 600 споживачам, Запорізькій – 500 споживачам.



Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.



Станом на 7 липня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 860 населених пунктів, загалом близько 598,4 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 349,8 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Миколаївській – 30,7 тисячі, Запорізькій – 30,1 тисячі, Харківській – близько 29,4 тисячі споживачів.

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