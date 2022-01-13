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TSMC сообщила о рекордных продажах шесть кварталов подряд

13 января 2022 г., 9:35
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TSMC сообщила о рекордных продажах шесть кварталов подряд

TSMC сообщила о рекордных продажах шестой квартал подряд, чему способствовал неуклонный спрос со стороны крупнейших ее заказчиков и прежде всего Apple.

Выручка за прошедший квартал выросла на 21% до 438,2 млрд тайваньских долларов (15,8 млрд долл.). Аналитики прогнозировали 436,2 млрд тайваньских долл., т. е. около 15,7 млрд долл.

Поскольку глобальный дефицит на чипы порка сохраняется, заказы тайваньской компании только растут и она продолжает инвестировать в строительство производственных линий.

Полная загрузка производственных мощностей TSMC позволила ей поднять валовую прибыль примерно на 52% и нарастить операционную прибыль по итогам квартала на 14,6% до 180 млрд тайваньских долларов.

Согласно исследованию Susquehanna Financial Group, сроки доставки чипов увеличились на шесть дней до 25,8 недель в декабре по сравнению с ноябрем. Это самый долгий период  с тех пор, как фирма начала отслеживать данные в 2017 году.

В этом году TSMC будет расти более быстрыми темпами, «благодаря повышению цен, продолжающемуся циклу модернизации отрасли в HPC/5G и высокому спросу на криптовалюту», считат аналитики Goldman Sachs . Прогнозируется, что компания нарастит продажи в 2022 году на 26% по сравнению с предыдущим годом.

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