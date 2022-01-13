ASUS выпустила новые материнские платы на чипсетах Intel Z690, H670, B660 и H610

13 января 2022 г., 10:15

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Компания ASUS выпустила более двадцати моделей материнских плат серий Z690, H670, B660 и H610 с поддержкой процессоров Intel Core 12-го поколения. Так серия плат Z690 пополнилась новыми моделями линеек ROG Strix и TUF Gaming, полный модельный ряд материнских плат серий B660 и H670 делает платформу 12-го поколения доступной для массового пользователя, а платы H610 предлагают функциональность практически на любой бюджет. В дополнение к платам ASUS представила кулер ROG Ryujin II ARGB для жидкостного охлаждения процессора.



Новые платы ROG Strix Z690-A Gaming WiFi, TUF Gaming Z690-Plus WiFi и TUF Gaming Z690-Plus обладают поддержкой модулей памяти DDR5. ASUS также сотрудничает с TeamGroup для создания совершенно нового комплекта памяти T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB (DDR5, 5200 МГц, 16 ГБ), компоненты которого проходят испытания, превосходящие отраслевые стандарты для обеспечения лучшей совместимости, стабильности, долговечности и высочайшей производительности.



Для пользователей, которые ищут материнскую плату с современными характеристиками по разумной цене, ASUS предлагает широкий ассортимент плат на базе нового чипсета Intel B660. Эти устройства оснащены слотом PCIe 5.0 и, в зависимости от модели, могут работать с модулями памяти DDR5 или DDR4, поддерживая их разгон. Если же требуется большее количество линий PCIe, но не нужен разгон процессора, доступный в материнских платах серии Z690, ASUS предлагает целый ряд новых материнских плат на базе чипсета H670. Все они оснащены одним слотом PCIe 5.0, несколькими слотами M.2 с интерфейсом PCIe 4.0 и поддерживают модули памяти DDR4. ASUS также предлагает разнообразие материнских плат с новым чипсетом H610.



Для тех, кто ищет кулер для нового процессора, ASUS представила СВО ROG Ryujin II ARGB, где сочетается производительность премиум-уровня и экстравагантный стиль. В кулере используется помпа Asetek 7-го поколения, направленный вниз вентилятор помпы и вентиляторы ASUS Axial-tech, отличающиеся высокой эффективностью и низким уровнем шума. Встроенная 3,5-дюймовая OLED-панель привлекает внимание и позволяет отображать графику или важную системную информацию. СВО доступна с радиаторами 360 мм или 240 мм для установки в широкий диапазон корпусов. А благодаря ARGB-подсветке серия ROG Ryujin II ARGB предоставляет пользователям еще больше возможностей для настройки индивидуального стиля игровой системы.

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