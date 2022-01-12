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В 2022 г. объем рынка модулей камер для смартфонов достигнет 5 млрд шт.

12 января 2022 г., 17:35
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В 2022 г. объем рынка модулей камер для смартфонов достигнет 5 млрд шт.

Согласно прогнозу TrendForce, в 2022 г. глобальные поставки модулей камер для смартфонов увеличатся на 2%, до 4,92 млрд шт. Тройные модули камер уже окончательно опередили по популярности двойные модули и являются главным двигателем рассматриваемого рынка.

Хотя динамика роста поставок камер замедлилась, их разрешение продолжает улучшаться. В 2021 г. в сегменте основных камер для смартфонов свыше половины рынка принадлежало продуктам с разрешением 13-48 Мп. Следом разместились камеры с разрешением 49-64 Мп – в 2021 г. за ними оказалось свыше 20% рынка, а по итогам нынешнего года соотношение возрастет до 23%. На третьем месте остаются продукты с разрешением 12 Мп, а их доля во многом поддерживается флагманскими смартфонами Apple и Samsung. Однако уже в нынешнем году появление основной камеры с разрешением 48 Мп ожидается в iPhone 14 Pro (предполагаемое название новинки Apple), что приведет к снижению доли моделей рассматриваемого разрешения до 15%.

Samsung и Xiaomi уже внедряют в свои продукты камеры с разрешением 108 Мп, камеры с аналогичным разрешением в 2021 г. продемонстрировали Vivo и Honor. Как предполагается, продукты с камерами 200 Мп могут быть готовы для коммерческого использования уже в 2022 г., что позволит расширить долю продуктов с ультравысоким разрешением до 5%.

Тем не менее, аналитики уверены, что количество модулей камер в смартфонах уже не находится в фокусе внимания разработчиков мобильных телефонов, поэтому дизайн устройств с тремя модулями камер останется актуальным еще по меньшей мере 2-3 года. 

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