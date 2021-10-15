TSMC при поддержке Sony построит свой первый завод в Японии

15 октября 2021 г., 18:05

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В условиях глобального дефицита микросхем, крупнейший в мире их контрактный производитель, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) и Sony Group рассматривают возможность совместного строительства завода по производству полупроводников в западной части Японии. Эта информация была получена Nikkei по неофициальным каналам и пока не получила формального подтверждения от упомянутых в ней компаний.



Общий объём капиталовложений в данный проект составит 800 миллиардов иен (7 млрд долл.), причём правительство Японии, вдохновлённое перспективой возродить высокотехнологичное производство полупроводников в своей стране, может субсидировать до половины означенной суммы. Финансирование будет включено в дополнительный бюджет на 2021 финансовый год, который будет утвержден после выборов в нижнюю палату 31 октября.



Ведущий японский производитель автозапчастей, Denso, также хочет принять участие в этом проекте, на таких его этапах, как установка оборудования на месте. Мотивом данного члена группы Toyota Motor является стремление обеспечить себе стабильные поставки чипов, используемых в автозапчастях.



Будущую фабрику планируется возводить на землях в префектуре Кумамото, принадлежащих Sony, рядом с её заводом по выпуску сенсоров изображений. Предполагается, что Sony также получит миноритарную ставку в компании, создаваемой для управления новой фабрикой.



Ввод в строй новых мощностей – первого производства TSMC на территории Японии – ожидается в 2024 г. Фабрика должна помочь справится с перебоями в поставках полупроводниковых комплектующих для цифровых камер, автопрома и ряда других отраслей.



Тайваньский контрактный производитель в июле подтвердил, что он «активно рассматривает» планы такого проекта. Вскоре после этого Nikkei Asia сообщила о принятии TSMC положительного решения по этому вопросу и о намерении чипмейкера сотрудничать с Sony.



Sony контролирует половину мирового рынка сенсоров, используемых в смартфонах и камерах, с производственной базой в префектурах Кумамото и Нагасаки. Датчики она производит самостоятельно, но полупроводники, обрабатывающие изображения, закупает на стороне, в том числе у TSMC.



Генеральный директор Sony Кеничиро Йошида (Kenichiro Yoshida) ранее заявил, что способность стабильно закупать полупроводники критична для поддержания конкурентоспособности Японии на международных рынках.



Ухудшение глобального дефицита полупроводников стимулирует расширение глобального присутствия TSMC, обладателя наибольшей доли рынка контрактного производства. По запросу правительства США в 2020 году TSMC решила построить завод в Аризоне за 12 млрд долл. А в феврале компания объявила о создании исследовательской базы в Цукубе (префектура Ибараки).

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