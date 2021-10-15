20 жовтня - AWS Business Growth Conference! 

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20 жовтня запрошуємо на технологічну конференцію для C-level менеджерів ентерпрайз бізнесів - AWS Business Growth Conference!
Конференція відбудеться як онлайн, так і офлайн в Academy DTEK, UNIT.City. На вас чекають доповіді від топ-спікерів з AWS та їх партнерів з ентерпрайз-кейсами, віртуальний тур по AWS-хабу і нетворкінг!
На заході поговоримо про:
- Майбутнє IT-ентерпрайз - з Люком Хеннекенсом, AWS Enterprise Strategist
- Стратегії для гібридного клауда з AWS - з Волтером Хеком, CTO HeleCloud/SoftwareONE
- Міграція корпоративного сховища даних — реальні кейси. Спікер - Олег Щур, Solution Architect у Intellias
- Дані без кордонів: як грамотно забезпечити хмарну обробку відповідно до законів локалізації з Івоною Райко, Solution Architect у Protegrity
- Переваги SAP в хмарному сховищі - з Томашем Бжозовські, SAP Service Delivery Lead в SoftwareONE
- Amazon WorkSpaces: забезпечення стійкого функціонування бізнесу з Владиславом Гавриленко, CIO SOFTPROM
А також на вас чекає віртуальний тур по AWS Digital Builders Showroom - live-демонстрація прикладів використання інновацій з AWS.
Коли: 20 жовтня, 11:00-17:00
Де: онлайн і офлайн в Academy DTEK, Київ.
Участь безкоштовна.
Реєстрація: https://bit.ly/3AFu2hV
Приєднуйтесь до конференції, щоб дізнатися про успішні ентерпрайз-кейси AWS та їх партнерів, а також розширити коло професійних знайомств!
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