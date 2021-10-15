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20 жовтня - AWS Business Growth Conference! 

15 октября 2021 г., 18:47
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20 жовтня - AWS Business Growth Conference!

20 жовтня запрошуємо на технологічну конференцію для C-level менеджерів ентерпрайз бізнесів - AWS Business Growth Conference!

 

Конференція відбудеться як онлайн, так і офлайн в Academy DTEK, UNIT.City. На вас чекають доповіді від топ-спікерів з AWS та їх партнерів з ентерпрайз-кейсами, віртуальний тур по AWS-хабу і нетворкінг!

 

На заході поговоримо про:

  • Майбутнє IT-ентерпрайз - з Люком Хеннекенсом, AWS Enterprise Strategist
  • Стратегії для гібридного клауда з AWS - з Волтером Хеком, CTO HeleCloud/SoftwareONE
  • Міграція корпоративного сховища даних — реальні кейси. Спікер - Олег Щур, Solution Architect у Intellias
  • Дані без кордонів: як грамотно забезпечити хмарну обробку відповідно до законів локалізації з Івоною Райко, Solution Architect у Protegrity
  • Переваги SAP в хмарному сховищі - з Томашем Бжозовські, SAP Service Delivery Lead в SoftwareONE
  • Amazon WorkSpaces: забезпечення стійкого функціонування бізнесу з Владиславом Гавриленко, CIO SOFTPROM

А також на вас чекає віртуальний тур по AWS Digital Builders Showroom - live-демонстрація прикладів використання інновацій з AWS.

 

Коли: 20 жовтня, 11:00-17:00

Де: онлайн і офлайн в Academy DTEK, Київ.

Участь безкоштовна.

Реєстрація: https://bit.ly/3AFu2hV 

 

Приєднуйтесь до конференції, щоб дізнатися про успішні ентерпрайз-кейси AWS та їх партнерів, а також розширити коло професійних знайомств!

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