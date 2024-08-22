TrendForce: світові поставки ноутбуків зростуть на 3,7% у 2024 році

22 августа 2024 г., 9:35

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TrendForce повідомляє, що вплив геополітичних ризиків та економічної невизначеності призвів до більш консервативних бюджетних асигнувань на споживчому ринку. Як наслідок, прогнозується, що світові поставки ноутбуків у 2024 році досягнуть 173,65 млн одиниць, що на 3,7% більше, ніж було торік. Очікується, що попит на нові пристрої буде більш сконцентрований насамперед на споживчому та освітньому ринках початкового рівня.

TrendForce зазначає, що, хоча ноутбуки зі штучним інтелектом з'являться на ринку в другій половині 2024 року, їхня висока ціна, ймовірно, затримає рішення споживачів про покупку. Очікується, що значний внесок моделей зі штучним інтелектом у ланцюжок поставок стане очевидним у наступному році. Це буде завдяки попиту на модернізацію бізнесу, який, як очікується, збільшить світові поставки ноутбуків на 5% у річному обчисленні.

За останні роки глобальний ландшафт ланцюгів поставок зазнав значних змін. Виробники ноутбуків диверсифікують свої стратегії ланцюгів поставок у відповідь на геополітичну напруженість, тарифи та зростання вартості робочої сили. Як наслідок, OEM-виробники поступово переносять виробничі лінії з Китаю і звертаються до В'єтнаму та Таїланду як до вигідних альтернатив. Ці країни залучили значні інвестиції завдяки нижчим витратам на робочу силу, покращенню інфраструктури та зростаючим внутрішнім ринкам.

Аналітики підкреслюють, що частка В'єтнаму у світовому виробництві ноутбуків, як очікується, зросте до 6% у 2024 році завдяки активним зусиллям Dell та Apple. Хоча Таїланд є відносним новачком, його частка у світовому виробництві швидко зросте до 2,3% завдяки тісній співпраці HP з Quanta та виходу компанії Inventec на місцевий ринок у другій половині року.

Диверсифікація виробництва для задоволення різних потреб ринку буде тільки зростати через геополітичні фактори. За оцінками TrendForce, частка виробництва ноутбуків за межами Китаю зросте з 7,2% торік до 12,4% у 2024 році. Тим не менш, Китай залишається ключовим гравцем у світовому виробництві ноутбуків завдяки своїм величезним виробничим потужностям і комплексному ланцюжку поставок. Це особливо стосується кінцевих ринків з меншою геополітичною чутливістю та внутрішнього китайського ринку, де зріла виробнича система продовжує пропонувати конкурентні переваги, зберігаючи критично важливу позицію в глобальному ланцюжку поставок.

Оскільки світове виробництво ноутбуків рухається в напрямку більшої диверсифікації та гнучкості, здатність швидко адаптуватися та коригувати стратегії ланцюгів поставок, щоб залишатися конкурентоспроможними, стане головним викликом для брендів ноутбуків у складному глобальному середовищі.

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