Держспецзв'язку, Київська політехніка та USAID посилюють кіберстійкість України

22 августа 2024 г., 10:25

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В КПІ ім. Ігоря Сікорського відкрили навчальну «Лабораторію кібербезпеки автоматизованих систем керування». Ініціативу реалізували за підтримки Проекту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України».

Як зазначається, найсучасніша лабораторія допоможе 200 майбутнім та наявним операторам, відповідальним за критичну інфраструктуру, вдосконалити навички та знання для зменшення та усунення вразливостей в автоматизованих системах керування.

Інфраструктура лабораторії фактично дублює середовище промислової системи управління, моделюючи реальні ситуації у різних секторах, як-от: виробництво, водопостачання та комунальна сфери. Це полегшує проведення практичних експериментів і розширює можливості для навчання.

«Я хочу щиро подякувати USAID, зокрема, за реалізацію такого масштабного проекту, як «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України». Ми раді, що сьогодні на власні очі бачимо надсучасні системи, завдяки яким студенти зможуть на практиці, власноруч відчути, як разом злагоджено працює програмне забезпечення та автоматизована система об’єктів критичної інфраструктури», — зазначив голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Мироненко.

«Агентство США з міжнародного розвитку інвестує у передове обладнання та програмне забезпечення для захисту критичної інфраструктури України. Це важливо, оскільки цифрова інфраструктура, яку боронять кіберфахівці, контролює життєво необхідні послуги – електроенергія, водопостачання, транспортні мережі. Надаючи практичний досвід роботи з цим обладнанням, ми забезпечуємо Україну та створюємо умови для підготовки спеціалістів з кібербезпеки, які можуть виявляти, нейтралізувати та попереджувати кібератаки на найбільш важливі системи України», – підкреслила директор Місії USAID в Україні Джулі Конен.

КПІ та Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації, як його підрозділ, є одними з лідерів підготовки фахівців у галузі інформаційної та кібернетичної безпеки в Україні.

«Сьогодні такі спеціалісти конче потрібні на підприємствах різних галузей України. Тож новітня лабораторія та її обладнання допоможуть майбутнім фахівцям опанувати передові методи й рішення у сфері кібербезпеки з акцентом на оцінку вразливостей державних і приватних об’єктів критичної інфраструктури. Також завдяки створенню цієї лабораторії в нашому університеті розроблятимуться окремі навчальні модулі в межах освітніх і сертифікатних програм», – прокоментував анонсування ректор КПІ Анатолій Мельниченко.

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