Південна Корея інвестує понад пів трильйона доларів у чипи та AI для зміцнення світового лідерства

30 июня 2026 г., 9:35

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Президент Південної Кореї Лі Чже Мюн (Lee Jae Myung) представив масштабну індустріальну стратегію, яка передбачає залучення понад 576 млрд дол. інвестицій у сферу напівпровідників та штучного інтелекту AI.





Як повідомляє Reuters, основою цього плану є розширення виробничих потужностей світових лідерів із випуску мікросхем пам'яті - компаній Samsung Electronics та SK Hynix. Нова урядова ініціатива спрямована на забезпечення глобального домінування країни в епоху розвитку AI, а також на вирівнювання економічного розвитку регіонів шляхом децентралізації та подолання надмірної концентрації промисловості навколо столичного регіону Сеула. Виступаючи перед журналістами разом із керівниками найбільших технологічних гігантів, президент охарактеризував цей крок як великий стрибок уперед, який базується на трьох головних осях: напівпровідники, фізичний AI та дата-центри.





На тлі оголошення масштабних фінансових вливань акції Samsung Electronics та SK Hynix на торгах у понеділок знизилися на 4,86% та 1,68% відповідно через побоювання аналітиків щодо можливого перевиробництва та профіциту чіпів на ринку.





За інформацією міністра торгівлі та промисловості Кім Чжун Квана (Kim Jung-kwan), Samsung та SK Hynix сукупно інвестують 800,0 трлн вон (близько 518,3 млрд дол.) для будівництва чотирьох нових заводів із виробництва мікросхем - по два об'єкти від кожної компанії - у південно-західному регіоні країни. Додатково влада міста Кванджу та провінції Південна Чолла виділить на ці проєкти від 5 трлн вон (3,2 млрд дол.) до 20 трлн вон (13,0 млрд дол.). Ще 81,0 трлн вон (близько 52,5 млрд дол.) буде спрямовано на створення великого кластера пакування чипів у регіоні Чхунчхон. Керівництво держави підкреслило, що наявні виробничі майданчики в містах Йонін та Пхьонтхек уже досягли межі своїх можливостей, тоді як південно-західні території мають у своєму розпорядженні значні резерви невикористаної електроенергії. Водночас міністр науки Бе Кьон Хун (Bae Kyung-hoon) повідомив, що Сеул планує інвестувати 550 трлн вон (356,3 млрд дол.) у регіональні центри обробки даних AI до 2029 року, а до 2035 року ця сума зросте до понад 1000 трлн вон (647,9 млрд дол.). Також уряд планує створити кластер робототехніки та автокомпонентів у районі Самангім на західному узбережжі, де вже розгорнуто інвестиції автомобільного гіганта Hyundai Motor, що дозволить країні конкурувати з розробками гуманоїдних роботів із Китаю.





Масштабна інвестиційна програма Південної Кореї відображає початок нової фази глобальної технологічної війни за контроль над ланцюжками постачання критичної мікроелектроніки. На тлі стрімкого розвитку генеративного штучного інтелекту та нейромереж, потреба у спеціалізованій пам'яті високої пропускної здатності HBM, яка створюється шляхом вертикального штабелювання кількох шарів кристалів DRAM, стала ключовим фактором для створення передових обчислювальних процесорів. Володіючи монопольними позиціями у цьому сегменті, Сеул намагається випередити конкуренцію з боку США, Тайваню та Китаю, превентивно нарощуючи промисловий потенціал. Подвоєння випуску оперативної пам'яті DRAM протягом наступних п'яти років та перенесення термінів будівництва нових фабрик на середину 2030-х років свідчать про намір корейського уряду закріпити статус незамінного технологічного хаба для світових AI розробників.

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