Вже встановлено 1,8 ГВт потужностей розподіленої генерації й планується ще додати 1,5 ГВт

30 июня 2026 г., 10:25

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Заступник міністра енергетики України Валентина Москаленко взяла участь у панельній дискусії «Розподілена генерація як основа енергетичної стійкості України», що відбулася під час Енергетичної платформи в межах Конференції з відновлення України URC-2026 у Гданську.

Учасники панелі обговорили розвиток розподіленої генерації, залучення інвестицій, співпрацю держави, громад та бізнесу, а також роль децентралізації у зміцненні енергетичної стійкості України.

Валентина Москаленко наголосила, що в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру розподілена генерація стала питанням національної безпеки та одним із ключових напрямів трансформації енергосистеми.

Заступник міністра енергетики зауважила, що в Україні вже встановлено близько 1,8 ГВт потужностей розподіленої генерації, а ще близько 1,5 ГВт нових потужностей планується ввести до початку та впродовж наступного опалювального сезону.

Заступник Міністра розповіла про кроки, які здійснює держава для розвитку нових генеруючих потужностей. Зокрема, йдеться про спрощення дозвільних процедур та підключення до мереж, податкові та митні пільги для постачання енергетичного обладнання, розширення доступу до фінансування, а також підготовку законодавчих змін для розвитку систем накопичення енергії, власної генерації споживачів, прямих договорів купівлі-продажу електроенергії та прискорення реалізації нових проєктів.

Окрему увагу Валентина Москаленко приділила новим фінансовим інструментам для інвесторів. Зокрема, з 1 червня запущено програму пільгового кредитування проєктів розподіленої газової генерації, установок зберігання енергії та інших енергетичних об’єктів, а також триває підготовка механізму підтримки, який дозволить до кінця 2027 року забезпечити будівництво понад 1,5 ГВт нової генерації в енергодефіцитних регіонах.

Заступник Міністра подякувала міжнародним партнерам за підтримку України. Вона зазначила, що із 1,5 ГВт нових потужностей, які планується ввести цього року, майже 700 МВт становить обладнання, надане партнерами.

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