Приложение LumiHealth поможет жителям Сингапура вести здоровый образ жизни

21 сентября 2020 г., 14:15

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Правительство Сингапура и компания Apple объявили о совместном проекте, призванном помочь людям вести здоровый образ жизни с помощью персонализированного приложения LumiHealth для Apple Watch. LumiHealth – первое приложение подобного рода. Оно разработано сингапурским «Советом по укреплению здоровья» совместно с Apple в рамках проекта Smart Nation, государственной программы по использованию технологий на благо граждан и бизнеса. В разработке LumiHealth принимали участие врачи и специалисты по здравоохранению. Работа приложения основана на глубоком понимании человеческого поведения и использовании соревновательного элемента. Приложение предназначено для Apple Watch и iPhone и должно помочь сингапурцам вести более здоровый образ жизни. Конфиденциальность и безопасность – ключевые принципы работы LumiHealth. Прямо сейчас приложение доступно в App Store для предзаказа, а в конце октября будет открыт доступ к двухгодичной программе использования.

С LumiHealth обширные возможности Apple Watch – в том числе индивидуальные напоминания, тщательно составленные программы, тренировки и акции – встанут на службу жителям Сингапура, которым небезразлично их здоровье. Пользователи приложения путешествуют по разным галактикам в компании космонавта-исследователя, который даёт им индивидуальные задания с учётом возраста, пола и веса. Достигать еженедельных целей по активности можно, например, не только ходя пешком, но и плавая, занимаясь йогой или выполняя другие упражнения. А ещё LumiHealth напомнит о том, что пора записаться к врачу или сделать прививку, и предложит посоревноваться в области ЗОЖ: наладить режим сна, заняться практиками осознанности и более полезно питаться. Выполняя задания, пользователи будут помогать космонавту вернуться на родную планету, а сами смогут за два года, которые длится программа, получить награду до 380 сингапурских долларов. Для участия необходимо использовать Apple Watch и скачать приложение LumiHealth из App Store.

Функции защиты данных пользователей и обеспечения конфиденциальности являются неотъемлемой частью приложения LumiHealth. Участие в программе является добровольным: при регистрации пользователи должны согласиться делиться информацией с LumiHealth. Изменить выбор можно в любой момент. Сбор данных, позволяющих установить личность, будет ограничиваться информацией, необходимой для персонализации приложения, а также для того, чтобы его контент соответствовал потребностям пользователя. В целях конфиденциальности все данные будут шифроваться. Данные будут храниться в системе повышенного уровня безопасности, полностью соответствующей законам Сингапура о безопасности и конфиденциальности данных. Никакие данные, полученные LumiHealth, никогда не будут ни продаваться, ни распространяться в маркетинговых целях.

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