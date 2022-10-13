Transcend анонсувала портативний SSD ESD380C місткістью 2 ТБ

13 октября 2022 г., 14:25

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Transcend представила новий високошвидкісний портативний твердотільний накопичувач ESD380C з інтерфейсом USB 3.2 Gen 2x2 і роз'ємом Type-C забезпечує швидкість передачі даних 2000 МБ/с. Новинка виконана в компактному удароміцному алюмінієвому корпусі, який не тільки здатний захистити накопичувач від механічних пошкоджень, а й покращує розсіювання тепла. А механізм Dynamic Thermal Throttling забезпечує більш стабільну роботу навіть за високих навантажень.



Портативний твердотільний накопичувач Transcend ESD380C відповідає американським військовим стандартам і здатний без шкоди переносити падіння, чому сприяє спеціальне амортизувальне покриття з силіконової гуми. Маючи корпус завбільшки з долоню, він поміщається у кишені. Окрім цього, ESD380C постачається з кабелем USB Type-C та кабелем Type-C на Type-A, що дає змогу використовувати його з різними комп'ютерами (PC, Mac) і навіть ігровими консолями.



Також Transcend надає безплатне програмне забезпечення для управління даними Transcend Elite. Завдяки йому користувачі отримують доступ до таких функцій, як резервне копіювання (у тому числі й в хмарне сховище), відновлення даних, шифрування тощо. Дане ПЗ сумісне з Windows, macOS і Android.



Портативний SSD Transcend ESD380C може мати місткість 1 ТБ та 2 ТБ. На накопичувач поширюється п'ятирічна обмежена гарантія.

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