Квартальні поставки HDD впали на 42%

13 октября 2022 г., 14:05

0

Tweet

Як повідомляє видання Blocks&Files, у третьйому кварталі було відвантажено приблизно на п'яту частину менше HDD, ніж рік тому, оскільки великі покупці хмарних технологій перейшли на диски ємністю 18 ТБ згідно з аналізом TrendFocus.



За попередніми оцінками аналітичної компанії, три постачальника поставили близько 38,6 млн дисків, що на 42% менше, ніж рік тому, і на 14% менше, ніж у попередньому кварталі.



TrendFocus розділяє дані на накопичувачі малої ємності (3,5-дюймові накопичувачі великої ємності), критично важливі (2,5-дюймові, 10К), клієнтські ПК і споживчу електроніку (роздрібні поставки). На частку накопичувачів малого об'єму припадає 80% від загального об'єму поставок і 71% доходу галузі жорстких дисків. Аналітик Wells Fargo Аарон Рейкерс (Aaron Rakers) відстежує цю тенденцію, і його графік показує невблаганне зростання категорії nearline-дискі.



Ефект плато можна спостерігати в обсягах відвантаженої ємності, починаючи з другого кварталу 2021 року. Великі покупці дискових накопичувачів великої ємності купують ємність, а не одиниці, і накопичувачі більшої ємності призведуть до зменшення кількості відвантажених одиниць, якщо загальний попит на ємність не зростатиме швидше, ніж ємність на накопичувач.



Останнім часом цього не відбувалося, і Рейкерс заявив, що TrendFocus «відзначив сильний позитивний зсув в структурі поставок, коли хмарні компанії перейшли на диски ємністю понад 18 ТБ, [що] в поєднанні зі зниженням поставок моделей середньої ємності OEM-виробникам призвело до збільшення обсягу поставок на 250 екзабайтів, або на 2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і з попереднім кварталом».



У цьому кварталі було поставлено близько 2 млн критично важливих дисків, що на 46% менше в річному обчисленні, але на 27% більше в порівнянні з попереднім кварталом. Поставки на ринки 2,5-дюймових мобільних і комп'ютерних накопичувачів (8,5-9 мільйонів) також знизилися на 10-15% в квартальному численні, що відповідає падінню поставок 3,5-дюймових настільних ПК і комп'ютерних накопичувачів (12,5 мільйона).



Найбільша загроза для індустрії жорстких дисків полягає в тому, що п'ятиелементна пам'ять NAND (PLC) з 5 бітами на комірку може виявитися досить дешевою і досить витривалою, щоб почати витісняти жорсткі диски, які використовуються для резервного копіювання та архівації. На даний момент твердотільні накопичувачі мають майже 5-кратну надбавку до ціни за ТБ порівняно з дисковими накопичувачами, а твердотільні накопичувачі з ПЛІС все ще перебувають у майбутньому, і їхні властивості невідомі.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру