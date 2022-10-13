Більше ніж половина компаній рф залишилися без техпідтримки через вихід вендорів

13 октября 2022 г., 15:25

Як пишуть мордорські ЗМІ, більше половини російських компаній залишилися без технічної підтримки через відхід іноземних ІТ-компній.



У рамках дослідження аналітики опитали 116 організацій із 19 галузей - 56% з них заявили, що втратили доступ до техпідтримки, а для 16% критично зросла вартість ліцензій і послуг.



У 36% опитаних частка зарубіжних ІТ-рішень становить не менше половини, ще у 33% - ця доля припадає на діапазон 20-50%, а ще у чверті - менше 20%.



Найбільш залежними від зарубіжного ПЗ виявилися нафтогазова, хімічна промисловість і банки.

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