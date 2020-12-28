TP-Link обновила линейку корпоративного сетевого оборудования Omada

28 декабря 2020 г., 13:33

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TP-Link представила новые модели корпоративного сетевого оборудования Omada: гигабитный управляемый PoE+ коммутатор TL-SG3428XMP с uplink-портами 10G, гигабитный Multi-WAN VPN‑маршрутизатор TL-R605 и аппаратный контроллер OC300.

Управляемый коммутатор TL-SG3428XMP обладает 4 uplink‑портами 10G и 24 гигабитными портами PoE+, что обеспечивает высокую пропускную способность и ультранизкую задержку, которая позволит создавать надёжное скоростное подключение с серверами и другими коммутаторами. Более того, гигабитные PoE+ порты стандарта 802.3at/af формируют общий бюджет устройства — 384 Вт. Централизованное облачное управление позволяет интегрировать коммутатор с решением SDN для создания высокоэффективной сети. Коммутатор TL‑SG3428XMP поддерживает набор функций уровней 2+ и 3.

Гигабитный Multi-WAN VPN‑маршрутизатор TL-R605 интегрирован в систему Omada SDN, что позволяет пользователю автоматически назначать устройству настройки (Zero-Touch Provisioning), а также получать к нему доступ через централизованное облачное управление и систему умного мониторинга. 4 гигабитных порта WAN оптимизируют пропускную способность, что обеспечивает поддержку различных способов доступа в интернет через одно устройство. Функция балансировки нагрузки между портами WAN (Multi-WAN) распределяет потоки данных в зависимости от использования полосы пропускания каждым портом WAN, увеличивая эффективность многоканального широкополосного подключения. TL‑R605 оснащен VPN с высоким уровнем защищённости и поддерживает до 20 туннелей LAN-to-LAN IPsec, 16× OpenVPN, 16× L2TP и 16× PPTP VPN-подключений. Технология автоматического IPSec VPN упрощает настройку, управление и развёртывание сети, одновременно защищая и зашифровывая частную информацию, передаваемую между объектами п интернету.

Аппаратный контроллер OC300 предоставляет пользователю централизованное управление точками доступа, коммутаторами и шлюзами с помощью решения Omada SDN. Удобный интерфейс позволяет в реальном времени отслеживать статус сети, проверять распределение трафика, получать сетевые журналы, оповещения о сбоях и уведомления, а также отслеживать показатели, важные для бизнеса. Благодаря приложению Omada, пользователь сможет удаленно настраивать и управлять сетью с помощью мобильного приложения и быстро решать возможные проблемы в системе.

Кроме того, контроллер оснащен мощным чипсетом, прочным металлическим корпусом и портом USB 3.0 для автоматического резервирования данных.

Решения TP-Link Omada разработаны для гостиниц, образовательных и медицинских учреждений, офисов, конференц-залов, предприятий торговли и складов. Они способны обеспечивать высококачественное и широкое покрытие Wi-Fi в условиях высокой плотности клиентов (благодаря точкам доступа с поддержкой Wi-Fi 6), подходят для развертывания решений, связанных с Wi-Fi аналитикой в ритейле, а также для беспроводного и проводного подключения клиентов в офисах.

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