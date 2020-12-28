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MediaTek вышла на первое место по производству чипов для смартфонов на глобальном рынке

28 декабря 2020 г., 14:19

MediaTek вышла на первое место по производству чипов для смартфонов на глобальном рынке

Согласно Counterpoint Research, в минувшем квартале MediaTek впервые вышла на первое место в сегменте производителей чипов для смартфонов, получив долю в 31%.

На втором месте оказалась Qualcomm, лидировавшая последние годы. У нее в третьем квартале было 29%.

Как отмечают аналитики, в том, что сменился лидер сыграло несколько факторов. Не последнюю роль в этом сыграли санкции, объявленные США против Huawei. MediaTek всегда была сильна в сегменте чипов для недорогих смартфонов, востребованность которых только растет. Тайваньскому производителю также удалось заметно расширить партнерство с такими ключевыми игроками, как Samsung и Xiaomi.

На третьей позиции Counterpoint Research оказались сразу три компании с равной долей - 12% - Huawei, Samsung и Apple.

Кроме того Counterpoint опубликовала данные по распространению чипсетов, поддерживающих 5G. Как сообщается в прошедшем квартале около 17% проданных смартфонов уже поддерживали эту технологию. Почти 39% из них базировались на разработках Qualcomm.

Согласно прогнозам Counterpoint, по итогам IV кв. уже почти треть продаваемых смартфонов будет оснащаться чипсетами с поддержкой 5G.

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