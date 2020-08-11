 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 32 (1227)

02.08 - 09.08

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Toshiba полностью вышла из бизнеса, связанного с ноутбуками

11 августа 2020 г., 9:25

Компания Toshiba официально сообщила о продаже принадлежавшей ей доли в бизнесе по выпуску ноутбуков.

В июне 2018 г. Toshiba и Sharp заключили соглашение, в рамках которого последняя получила долю в 80,1% подразделения Toshiba Client Solutions, занимавшегося выпуском компьютеров. В октябре того же года на базе этой структуры была образована Dynabook, которая начала функционировать с января 2019 г.

В начале августа оставшаяся доля в 19,1% Dynabook также была передана компании Sharp.

Стоит отметить, что Toshiba была в числе первых производителей ноутбуков выпустив в 1985 году модель T1100, которая оснащалась процессором 80C86 CPU (7.16 MHz), ОЗУ 256 КБ и двумя дисководами на 3,5-дюйма. Устройство тогда предлагалось за 2 тыс долл.

Долгое время Toshiba входила в топ крупнейших производителей ноутбуков.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  