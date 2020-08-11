Toshiba полностью вышла из бизнеса, связанного с ноутбуками

11 августа 2020 г., 9:25

Компания Toshiba официально сообщила о продаже принадлежавшей ей доли в бизнесе по выпуску ноутбуков.



В июне 2018 г. Toshiba и Sharp заключили соглашение, в рамках которого последняя получила долю в 80,1% подразделения Toshiba Client Solutions, занимавшегося выпуском компьютеров. В октябре того же года на базе этой структуры была образована Dynabook, которая начала функционировать с января 2019 г.



В начале августа оставшаяся доля в 19,1% Dynabook также была передана компании Sharp.



Стоит отметить, что Toshiba была в числе первых производителей ноутбуков выпустив в 1985 году модель T1100, которая оснащалась процессором 80C86 CPU (7.16 MHz), ОЗУ 256 КБ и двумя дисководами на 3,5-дюйма. Устройство тогда предлагалось за 2 тыс долл.



Долгое время Toshiba входила в топ крупнейших производителей ноутбуков.

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