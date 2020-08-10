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«Укртелеком» обеспечил оптическое подключение почти 550 школам

10 августа 2020 г., 17:35

По сообщению «Укртелекома» за первое полугодие 2020 г оператор подключил к оптическому интернету 76 учебных заведений в разных областях Украины. Всего же оптическим интернетом от «Укртелекома» пользуются более 540 учебных заведений, числе которых опорные школы, лицеи, колледжи. Многие из них в расположены районных центрах, небольших городах, поселках и даже отдаленных или труднодоступных селах.

Отмечается, что подавляющее большинство школ подключается к интернету на скорости 100 Мбит/с, что полностью удовлетворяет потребности педагогов. Детские сады и внешкольные учебные заведения (например, школы искусств) для работы используют оптический интернет меньшей скорости. Современное подключения к интернету призваны создавать условия для внедрения дополнительных форматов обучения, в частности, онлайн-уроков, интерактивных и дистанционных занятий.


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