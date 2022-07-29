Українська OntargIT допомагає «Тойота Мотор Казахстан» покращити взаємодію з клієнтами

29 июля 2022 г., 13:50

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Toyota Motor Kazakhstan є дочірньою компанією Toyota Motor Europe і наразі налічує 105 працівників. Як офіційний дистриб'ютор Toyota підприємство займається гуртовим продажем та логістикою автомобілів, оригінальних запасних частин та аксесуарів японського виробника.

Компанія прагнула вдосконалити рівень взаємодії з клієнтами та впровадити систему, яка б дозволила керувати всіма бізнес-процесами, що стосуються безпосередньо продажу автомобілів, та яка б давала можливості для максимального утримання потенційних та чинних клієнтів у рамках своїх брендів. Для цього Toyota Motor Kazakhstan обрала спеціалізоване рішення для автоматизації автомотів індустрії OntargIT IDMS, побудоване на базі Microsoft Dynamics 365.

На першому етапі фахівці української OntargIT допомогли впровадити CRM-частину цього рішення. Завдяки цьому замовник тепер має можливість працювати в CRM-системі, яка не тільки надійно захищена, а й дозволяє зберігати та обробляти інформацію в єдиному сховищі даних.

Головна перевага – прозоре та зручне управління Customer Journey з потенційними та наявними клієнтами. Співробітники Toyota Motor Kazakhstan можуть відстежувати історію кожного клієнта та пропонувати додаткові пропозиції чи спеціальні умови, знаходячи персоналізований підхід до кожного клієнта. Шляхом стандартизації процесів компанія гарантує високу якість роботи з клієнтами по всій дилерській мережі на всіх етапах продажу та післяпродажного обслуговування, а також підтримує стратегію компанії щодо утримання клієнтів. Постійно актуалізована інформація щодо клієнтів дозволяє планувати та проводити таргетовані маркетингові активності.

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