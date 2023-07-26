Thales купує Imperva за 3,6 млрд дол.

26 июля 2023 г., 9:35

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Thales SA заявила, що купує виробника програмного забезпечення для кібербезпеки Imperva за 3,6 млрд дол.



Французька компанія купує Imperva у Thoma Bravo. Ця приватна інвестиційна компанія, що спеціалізується на технологічному сегменті придбала Imperva у 2018 році за 2,1 млрд дол.



«Завдяки цьому придбанню ми використовуємо унікальну можливість прискорити розвиток наших можливостей у сфері кібербезпеки і робимо важливий крок на шляху до реалізації наших амбіцій щодо створення глобального інтегрованого гравця світового рівня у сфері кібербезпеки», йдеться у заяві головного виконавчого директора Thales Патріса Кейн а(Patrice Caine).



Компанія Imperva, що базується в Сан-Матео, штат Каліфорнія, є великим постачальником програмного забезпечення для кібербезпеки підприємств. За даними компанії, вона має понад 6 200 клієнтів., серед цих клієнтів більше третини зі списку Fortune 100. За останні 12 місяців Imperva отримала понад 500 млн дол.



Одним з основних напрямків діяльності Imperva є безпека додатків. Вона продає брандмауер, який використовують для блокування шкідливого мережевого трафіку, що потрапляє до їхніх додатків. Imperva також пропонує інструменти, які фільтрують шкідливі запити, що надсилаються на веб-сайти, інтерфейси прикладного програмування та безсерверні робочі навантаження.



Imperva також працює на низці інших ринків. Вона продає програмне забезпечення, яке може знаходити конфіденційні дані в мережі замовника та визначати, чи зберігаються вони небезпечно. Крім того, Imperva надає мережу доставки контенту для прискорення часу завантаження веб-сайтів.



Thales планує приєднати Imperva до свого бізнесу з цифрової ідентичності та безпеки (Digital Identity & Security, DIS).



Thales очікує, що придбання Imperva покращить фінансові показники бізнесу DIS на багатьох рівнях. За даними компанії, тепер підрозділ планує досягти органічного зростання на 6-7% у період з 2024 по 2027 рік. Компанія планує, що через 5 років напрямок буде приносити 5,4-5,5 млрд євро. Thales сподівається збільшити EBITDA підрозділу DIS до 16,5% за той самий період.



Загалом, компанія очікує, що придбання принесе 110 млн дол. синергії в річному обчисленні. Ця сума включає 50 млн дол. скорочення витрат і 60 млн дол. нових можливостей для отримання прибутку.



Купівля Imperva є останньою в серії придбань, які Thales здійснила за останні кілька кварталів з метою розширення свого бізнесу в галузі кібербезпеки. Минулого місяця за 110 млн євро була куплена австралійська Tesserent, яка постачала набір послуг із захисту від порушень та реагування на них. А минулого року Thales придбала в інвестиційної компанії Sonae провайдерів рішень безпеки S21sec і Excellium.

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