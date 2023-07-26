Ще чотири розвідувальні комплекси «Шарк» передали ЗСУ «ОККО» та фонд «Повернись живим»

26 июля 2023 г., 10:35

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Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» у рамках спільного з мережею АЗК «ОККО» проєкту «ОКО ЗА ОКО» передав «Силам оборони України» ще чотири розвідувальні комплекси «Шарк». Загалом у рамках цього проєкту фонд доправив захисникам вже 11 таких розвідкомплексів.

Безпілотник «Шарк» оснащений надійним модулем зв’язку, який дозволяє заглибитися у тил ворога до 60 км. Цей БпЛА здатен знаходитися у повітрі до чотирьох годин. Він має швидкість польоту до 150 км/год. Камера моделі оснащена електрооптичним сенсором із 30-кратним збільшенням та додатковим цифровим зумом, та дозволяє відстежувати навіть цілі, що рухаються зі швидкістю у 100 км/год.

До кожного комплексу «Шарк» вартістю 13 млн грн входить обладнане пунктом управління прохідне авто, пускова установка і два БпЛА. Крім того, в рамках ініціативи для армії придбали ще 25 резервних безпілотників, щоб замінювати втрачені чи пошкоджені під час завдань.

Загалом у листопаді 2022 – квітні 2023 року «Повернись живим» і «ОККО» зібрали 325 млн грн на 25 розвідувальних комплексів «Шарк» для Сил оборони України.

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