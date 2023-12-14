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«Новорічний салют» – збір 220 млн грн на 5000 FPV-дронів для «Сил оборони»

14 декабря 2023 г., 8:25

Фандрейзингова платформа UNITED24, фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» та monobank запустили другий спільний проєкт «Операція "Єдність-2. Новорічний салют"». Його мета – зібрати 220 млн грн на FPV-дрони з боєприпасом для «Збройних сил України».

3000 FPV-дронів з тепловізорами та 2000 з денною камерою придбають за кордоном та укомплектують кумулятивними й уламково-фугасними бойовими частинами українського виробництва. БпЛА здатні долати відстань від 12 до 22 км залежно від ваги боєприпасу. Усі їх відправлять на найгарячіші напрямки фронту. Перші 3000 безпілотників з тепловізорами планують доставити в Україну у січні 2024 року. Друга партія має надійти у лютому.

Серед усіх, хто зробить внесок на дрони від 100 грн, організатори проєкту розіграють спеціальні призи. А за внесок від 1000 грн можна виграти квартиру в будь-якому місті України.

«Новорічний салют» – збір 220 млн грн на 5000 FPV-дронів для «Сил оборони»

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