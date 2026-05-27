Шахраї нібито від імені CERT-UA лякають «безпрецедентною кібератакою»

27 мая 2026 г., 15:35

Національна команда реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози CERT-UA зафіксувала чергову фішингову кампанію, спрямовану на представників державних органів, військовослужбовців та працівників об’єктів критичної інфраструктури України.

Зловмисники розсилають електронні листи нібито від імені CERT-UA та Держспецзв’язку з темою «ТЕРМІНОВО! Розпорядження CERT-UA №102/5-4092-ІС від 26.05.2026. Загроза UAC-0252. Обов’язково до виконання».

У листах повідомляють про нібито безпрецедентну кібератаку на державні інформаційні системи із застосуванням шкідливого програмного забезпечення DEAFTICKv2. В них також міститься вимога терміново провести перевірку робочого місця на наявність компрометації за інструкцією, що додається.

У разі отримання таких листів, не переходьте за посиланнями, не завантажуйте вкладення, не відкривайте та не запускайте файли.

