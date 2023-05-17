Tesla модернізувала свого людиноподібного робота Optimus

17 мая 2023 г., 16:38

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Компанія Tesla представила оновлену версію своєї програми гуманоїдних роботів, яка відома як Tesla Bot або Optimus. Нові зображення прототипів були досить дивовижні, роблячи проєкт менш схожим на шоу і все більш на потенційно реальний продукт.



Коли Ілон Маск вперше оголосив про створення Tesla Bot, багато хто висміяв його як побічне шоу або відволікання уваги від важливішої місії Tesla - прискорити появу сталої енергетики.



Але Маск розкручував цей проєкт, описуючи, яку цінність він створить, вирішивши кризу на ринку праці, але, як і автономне водіння Tesla, кожен може побачити цінність людиноподібних роботів - проблема в тому, що люди мають проблеми з тим, щоб побачити, як Tesla втілює це в реальність.



Не допомогло й те, що остання демонстрація на Дні штучного інтелекту Tesla минулого року була не надто виняткова. Тоді у Tesla був дуже ранній прототип, який не виглядав особливо. Він ледве міг ходити та махати рукою натовпу. І все. У компанії також був ще один більш досконалий прототип, але він навіть не зміг ходити на презентації.



Tesla стверджувала, що має чудову можливість розробити цього людиноподібного робота, оскільки вона може використовувати багато наявного обладнання, розробленого для своїх електромобілів, і програмне забезпечення зі своєї технології самокерованого водіння. Але було незрозуміло, скільки зусиль було докладено до цього проєкту, хоча Маск стверджував, що він став пріоритетом для Tesla на початку минулого року.



Сьогодні, на зборах акціонерів Tesla 2023, Маск представив оновлену інформацію про Tesla Bot, яка містила багато нових відеозаписів кількох прототипів. На відео було показано п'ять прототипів Tesla Optimus, які виконували прості завдання, а також ходили по офісу та іншим об'єктам Tesla, де були кіберботи. Прототипи ходили повільно, але виглядали стабільно. Хоча завдання, які вони виконували, не дуже вражали, Tesla, схоже, досягла значного прогресу у тому, як рухаються руки. Було також показано, як роботи виявляють і запам'ятовують навколишнє середовище.



Маск знову заявив, що "можливості Optimus вкрай недооцінені". Він наголосив, що попит може становити від 10 до 20 мільярдів одиниць.

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