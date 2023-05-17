SoftServe запускає безоплатний ІТ-курс для учасників бойових дій

17 мая 2023 г., 17:25

0

Tweet

Стартував набір на безоплатний курс для українських ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей, які хочуть спробувати себе в ІТ. Його запускає компанія SoftServe спільно з громадським простором VeteranHub.

«EmpowerU. Базовий курс тестування та основи IT» розрахований на тих, хто тільки починає свій шлях в ІТ, незалежно від знань чи досвіду програмування. Він побудований так, аби надати знання та мотивацію для подальшого навчання. Курс створений з урахуванням багаторічного досвіду SoftServe Academy та передбачає доступ до додаткових навчальних ресурсів, спільноту однодумців та підтримку від менторів.

Після завершення курсу учасники: вмітимуть розрізняти типи тестування ПЗ; розумітимуть архітектуру сучасних програм, бази даних, шифрування даних та роботи з віртуалізацією; навчаться створювати запити на SQL; ознайомляться з комунікативними навичками, які потрібні для успішної кар'єри в ІТ.

Навчання стартує 29 травня в онлайн-форматі та триватиме два місяці. В групу планують набрати до 30 осіб. Для проходження курсу важливо володіти англійською мовою на рівні не нижчому pre-intermediate.

Навчальний курс реалізується в межах глобальної ініціативи SoftServe – EmpowerU. Компанія запускає серію безоплатних навчальних ІТ-курсів для розвитку глобальних спільнот – жінок, ветеранів, людей з інвалідністю, переселенців. Ініціатива стартувала у квітні цього року та охоплює Україну, Польщу, Румунію, Болгарію, Мексику та Колумбію. Головна мета ініціативи EmpowerU – надати рівні можливості для всіх, хто хоче навчатись та мріє про кар’єру в ІТ.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

0

Tweet