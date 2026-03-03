 
У лютому до «Фонду підтримки енергетики» надійшло понад 208 млн євро

3 марта 2026 г., 10:25
Міністерство енергетики України повідомило, що у лютому до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Норвегії, Ірландії, Нідерландів, Австралії та Швеції. Загальний обсяг надходжень становить 208,8 млн євро.

Крім того, у лютому підписані документи про додаткові гранти та задекларовано нові зобов’язання донорів. Очікується надходження 2,8 млн євро від Ісландії та 500 тис. євро від Словенії. Також анонсовані внески у розмірі 12,4 млн євро від Канади та 1,5 млн євро від Хорватії.

Через механізм Фонду у лютому підписані контракти на постачання критично необхідного обладнання на суму близько 20,1 млн євро. Йдеться про трансформатори та інше електрообладнання для енергомереж, а також обладнання для безперебійного забезпечення електроенергією та посилення стійкості енергетичної інфраструктури.

Водночас за раніше підписаними контрактами у лютому здійснені поставки обладнання на суму близько 1,5 млн євро, серед якого трансформатори, навантажувальна техніка та інші критично важливі засоби для забезпечення надійного електропостачання та виконання вантажно-розвантажувальних робіт на енергетичних об’єктах.

Загалом до Фонду підтримки енергетики України вже надійшли грантові кошти на суму майже 1,849 млрд євро від 36 іноземних спонсорів з 24 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій.

