Представлен Oppo Ace2 с квадрокамерой и поддержкой 5G

15 апреля 2020 г., 12:29

Торговая марка Oppo презентовала новый смартфон Ace2, который относит к флагманским аппаратам.



Устройство оснащено AMOLED-панелью (Full HD+, HDR, 2400×1080, 90 Гц) с диагональю 6,5 дюйма. Дисплей защищен Corning Gorilla Glass 5 и занимает 91,7% площади поверхности смартфона.



Oppo Ace2 базируется на восьмиядерном чипе Snapdragon 865 (2,84 ГГц), а также использует графический ускоритель Adreno 650. Предусмотрена поддержка 5G. Объем ОЗУ может быть 8 или 12 ГБ, накопитель - 128 или 256 ГБ.



В оснащении - фронтальная камера с разрешением 16 Мп, которая расположена в левом верхнем углу экрана. Основная камера содержит четыре модуля: базовый 48 Мп, широкоугольный 8 Мп, 2 Мп для макросъемки и сенсор глубины.



Аппарат имеет аккумулятор 4000 мАч, который поддерживает быструю 65-ваттную зарядку по технологии SuperVOOC 2.0. Одной из главных особенностей новинки является наличие достаточно мощной беспроводной зарядки AirVOOC мощностью 40 Вт. По заявлению производителя, она является самой быстрой на рынке.



Габариты устройства - 160,0 × 75,4 × 8,6 мм, масса - 185 г.



В Китае вариант 8/128 ГБ Oppo Ace2 предлагается за $565, 8/256 ГБ — $625, а в конфигурации 12/256 ГБ обойдется в $650.

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