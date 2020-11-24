Смартфон POCO M3 оснащен батареей на 6000 мАч

24 ноября 2020 г., 16:55

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Бренд POCO Global представил в Украине смартфон начального уровня POCO M3, оснащенный батареей емкостью 6000 мАч, 48 Мп тройной камерой и чипсетом Qualcomm Snapdragon 662.

Заявленный как самый большой в своем классе используемый в модели POCO M3 аккумулятор на 6000 мА•ч отличается также повышенным количеством циклов зарядки. Ожидается, что телефон обеспечит более 5 дней автономной работы при легком использовании и чуть менее 3 дней при умеренном режиме. Сообщается, что эта батарея способна выдерживать высокие температуры и рассчитана на почти 2,5 года использования без заметной деградации.

Модель POCO M3 поддерживает режим экономии заряда батареи MIUI ultra и быструю зарядку 18 Вт. В комплект входит зарядное устройство мощностью 22,5 Вт.

В новинке установлен 6,53-дюймовый дисплей с вырезом-каплей и высоким разрешением FullHD + (2340×1080) и соотношением сторон 19,5:9. Он обеспечивает контрастность 1500:1. Переднюю панель смартфона прикрывает защитное стекло Corning Gorilla Glass 3. POCO M3 оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев.

Сообщается, что POCO M3 имеет сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light, что означает возможность просматривать контент с минимальным напряжением глаз. Аудиосистема включает стереодинамики с функцией очистки от пыли.

Смартфон POCO M3 предлагает тройную 48 Мп камеру, в состав которой входят 2 Мп макрокамера и 2 Мп датчик глубины. А фронтальная обеспечивает разрешение 8 Мп. Среди возможностей камеры можно отметить функцию кинорамки и таймлапс съемку с использованием различных скоростей для захвата сцен. Ночной режим улучшает фотографии, сделанные в темное время, повышая цветовой контраст, в то время как цветовой фокус поможет выделить только определенные цвета на изображении.

В аппаратную конфигурацию входит процессор Qualcomm Snapdragon 662 и графика Qualcomm Adreno 610. Для встроенной системы хранения UFS заявлена более высокая производительность, скорость и поддержка многозадачности.

При весе менее 200 г POCO M3 имеет стильный дизайн с вариантами цветов Cool Blue, POCO Yellow и Power Black.

Модель POCO M3 будет доступна в Украине эксклюзивно в интернет-магазине allo.ua в декабре по рекомендованным розничным ценам:

4 ГБ + 64 ГБ — 4299 грн.

4 ГБ + 128 ГБ — 4799 грн.

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