Tencent повернулася до зростання доходів у першому кварталі

18 мая 2023 г., 13:35

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Як пише Reuters, китайська компанія Tencent Holdings відновила зростання доходів у першому кварталі, оговтавшись від перебоїв, пов'язаних з COVID-19, і обмежень на сегмент відеоігор у Китаї роком раніше.





Найбільша у світі компанія-виробник відеоігор, оператор платформи для обміну повідомленнями WeChat та хмарних сервісів у середу повідомила про зростання доходів на 11%, що перевершило очікування аналітиків.





За три місяці, що закінчилися 31 березня, виторг досяг 149,98 млрд юанів (21,70 млрд дол.), перевищивши 146,09 млрд, які очікували аналітики.





Чистий прибуток зріс на 11% до 25,83 млрд юанів, не дотягнувши до 29,61 млрд, що прогнозували аналітики.





Минулого року Tencent зафіксувала перше річне зниження доходу, на яке вплинула відмова від політики нульового рівня захворюваності на COVID-19 і багатомісячне заморожування видачі ліцензій на ігри з боку регуляторів.





Але цього року компанія, ймовірно, відновиться після того, як уряд відновив видачу ліцензій минулого року, а геймери продовжують витрачати гроші на існуючі ігри компанії.





Дві з найпопулярніших ігор Tencent - Honour of Kings та CrossFire - заробили рекордні суми завдяки новим додатковим функціям та промо-акціям, тоді як нещодавно запущені ігри також зафіксували стабільні продажі та зростання кількості користувачів.





Доходи від ігор на внутрішньому ринку зросли на 6% до 35,1 мільярда юанів, а доходи від міжнародних продажів у цьому напрямку на 25% до 13,2 мільярда юанів.





Директор зі стратегії Tencent Джеймс Мітчелл (James Mitchell) заявив під час телефонної розмови з аналітиками, що компанія побачила "широке відновлення" свого ігрового бізнесу. "З наших топ-15 ігор 12 зросли в річному обчисленні, - сказав він, - Чи пов'язано це з відкладеним попитом, чи з основним попитом, покаже час".





Дохід Tencent від онлайн-реклами зріс на 17% до 21 мільярда юанів. Дохід від фінтех і бізнес-послуг збільшився на 14% до 48,7 млрд юанів.





Мартін Лау (Martin Lau), президент Tencent, заявив аналітикам, що китайське законодавство у сфері фінтех рухається до нормалізації. Центральний банк Китаю розпочав перевірку платіжного сервісу Tencent WeChat Pay, також відомого як Tenpay, у 2021 році. "Результати перевірки знаходяться в процесі доопрацювання", - сказав Лау.





Лау сказав, що Tencent "досягла значного прогресу" у створенні моделей штучного інтелекту, а уряд Китаю підтримує інновації в цій галузі.





Хоча минулого року США ввели експортний контроль на АІ-чипи, які можуть бути відправлені до Китаю, Лау сказав, що чипи в основному доступні, "і є обхідні варіанти графічних процесорів, які можна продавати в Китаї".

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