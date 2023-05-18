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Amazon анонсувала нові смарт-колонки, Echo Show та навушники

18 мая 2023 г., 12:35
Amazon в середу анонсувала дві нові смарт-колонки Echo, в тому числі одну з дизайном у вигляді напівсфери, а також оновлену версію навушників Echo Buds.
 
Echo Pop має новий, напівсферичний форм-фактор, фронтальний динамік і вбудовану функцію Eero, що розширює зону покриття бездротової мережі Wi-Fi. Echo Pop коштуватиме 39,99 дол., що робить її дешевшою за багато існуючих пристроїв Echo від Amazon.
 
Amazon також презентувала оновлений 5-дюймовий смарт-дисплей Echo Show, який оснащений абсолютно новою акустичною системою з більш глибокими басами та нейронним процесором компанії AZ2, що робить його швидшим за попередника. Новий Echo Show 5 коштуватиме 89,99 дол.
 
Компанія також випустила нову версію бездротових навушників Echo Buds, які коштуватимуть 49,99 дол. На відміну від попередньої версії Echo Buds, навушники не повністю вставляються у вухо і мають коротку дужку. Вони більше схожі на Apple AirPods.

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