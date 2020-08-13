Технология защиты данных Infortrend обеспечивает высокую производительность

13 августа 2020 г., 13:05

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Компания Infortrend Technology, разработчик корпоративных систем для хранения данных, оснастила свои NAS-системы EonStor CS распределенным режимом. Он обеспечивает защиту данных корпоративных клиентов, одновременно повышая коэффициент использования емкости хранилища на 90% и производительность на 50% по сравнению с традиционными технологиями защиты информации – например, на базе помехоустойчивого кода и функции репликации.

EonStor CS – NAS-система с возможностью горизонтального масштабирования за счет добавления новых узлов. Подобная архитектура обеспечивает линейное расширение емкости и повышение производительности по мере увеличения числа системных узлов. В дополнение к традиционным помехоустойчивым кодам и функции репликации EonStor CS поддерживает распределенный режим защиты данных, предоставляющий корпоративным клиентам такие преимущества, как повышенная производительность, оптимизация использования емкости и снижение совокупной стоимости владения (ТСО).

Благодаря поддержке одно- и двухузловых кластеров, на ранних этапах система может содержать всего один или два узла с последующим увеличением их числа по мере роста потребностей в дополнительной емкости и производительности хранилища. В распределенном режиме каждый файл равномерно распределяется между всеми узлами, а в хранилище записывается только одна его копия. В отличие от архитектуры на базе помехустойчивого кода подобный режим не требует расчета четности данных и не создает дублирующихся копий информации как в случае с функцией репликации. В результате коэффициент полезного использования емкости хранилища достигает 90%, а производительность системы повышается на 50% по сравнению с другими моделями защиты данных.

EonStor CS обладает архитектурой со встроенным слоем защиты RAID от Infortrend. В отличие от традиционных NAS-систем с горизонтальным масштабированием, в которых восстановление поврежденных данных производится с помощью других узлов по сети, в EonStor CS этот процесс не требует сетевых ресурсов, поскольку происходит внутри узла посредством механизма RAID. Таким образом, поврежденная информация восстанавливается быстрее, не оказывая влияния на общую производительность системы.

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