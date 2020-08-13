В Slack дебютируют новые опции безопасности для предприятий

13 августа 2020 г., 13:25

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Ряд новых и будущих функций безопасности, анонсированных Slack Technologies, должны помочь предприятиям защитить информацию, которой их служащие обмениваются в чат-каналах.

Это обновление также позволит Slack более уверенно конкурировать со своим главным соперником на корпоративном рынке, Microsoft Teams, во многих областях, включая шифрование и аналитику угроз.

Появившаяся в прошлом году опция защиты данных во внутренних чатах предприятий будет значительно дополнена. Компании получат возможность использовать свои приватные ключи для шифрования также каналов Slack Connect, по которым они общаются с внешними партнёрами, например, с поставщиками.

Кроме того, компании смогут использовать специальные ключи с инструментом Slack Workflow Builder, служащим для автоматизации сбора информации (отзывов сотрудников, обращений в техподдержку), которую в некоторых организациях предпочитают хранить в зашифрованном виде, чтобы избежать утечек.

Помимо шифрования конфиденциальных записей, законами или внутренними политиками часто оговаривается регион их хранения. Slack позволяет настраивать страну хранения и добавила в список доступных локаций Канаду. Кроме того, заказчики теперь могут указать, где должны храниться их ключи шифрования.

На такие организации, как банки ориентирована функция «информационного барьера» Slack. Она служит для ограничения коммуникаций между отделами или пользователями (например, между отделом биржевых торгов и отделом инвестиций).

Завершает перечень платформенных апдейтов, новые интеграционные возможности. Из Slack можно будет экспортировать журналы активности в популярную аналитическую платформу Splunk для поиска признаков нарушения защиты. Интеграция с инструментом Microsoft Intune позволит администраторам дистанционно стирать связанные с работой файлы на утерянных или похищенных устройствах сотрудников предприятия.

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