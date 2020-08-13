Google расширяет возможности онлайнового обучения

13 августа 2020 г., 12:15

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На виртуальном мероприятии School Anywhere, Google анонсировала расширение своего портфеля инструментов повышения производительности для образовательного рынка множеством новых функций онлайн-обучения.

Наиболее важными из новшеств которых стали улучшения в службе видеоконференцсвязи Google Meet, которая входит в состав G Suite Education, версии офисного пакета Google, предназначенной для учебных заведений. В G Suite Education также включены такие специализированные продукты, как Google Classroom — приложение, которое в июне преодолело отметку в 100 миллионов уникальных пользователей.

Анонсированные нововведения в Meet призваны сделать онлайновое обучение более эффективным. Так, количество участников виртуального класса, одновременно отображаемых на дисплее увеличилось до 49. В дальнейшем, Google добавит возможность виртуального поднимания рук студентами при возникновении вопросов, класс станет можно разбивать на меньшие «комнаты для обсуждения» для групповых дискуссий, а отсутствовавшие студенты смогут просмотреть занятие в записи.

Classroom, сервис для раздачи заданий ученикам и оценки их ответов, пополнился виджетом текущих задач. С его помощью студенты контролировать предстоящую им работу, а преподаватели — просматривать задания, стоящие в очереди на оценку. Google также обещает организовать в этом сервисе проверку плагиата с выдачей отчётов об оригинальности для предотвращения списывания студентами друг у друга.

«Уже через несколько недель, отчеты об оригинальности начнут сравнивать представленные материалы с частным, принадлежащим школе хранилищем прошлых студенческих работ, в поисках совпадений между учениками, — написал в блоге менеджер группового проекта Google Зак Ескель (Zach Yeskel). — Работы учащихся добавляются автоматически, когда преподаватели используют отчеты об оригинальности в Classroom».

Google добавила в образовательный пакет и абсолютно новый продукт, под названием Assignments. Он поможет учителям ускорить подготовку персональных копий курсовых работ для студентов, а также их проверку и выставление оценок. Для этого используется автоматизация повторяющихся действий с интуитивными инструментами, такими как банки комментариев, в которых хранятся наиболее часто применяемые отзывы, повторно используемые рубрики для поддержания единообразия оценок, а также возможность делать прямые комментарии на полях и зачеркивания или выделения в тексте.

Служба Assignments уже стартовала, тогда как новые возможности Meet и Classroom будут реализованы на протяжении нескольких следующих месяцев. Среди менее значительных улучшений поисковый гигант планирует новые функции управления пользователями для учителей и школьных ИТ-администраторов.

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