ASUS презентувала екосистему медичного AI

11 июня 2026 г., 14:35

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На міжнародній виставці Computex 2026 компанія ASUS представила масштабне оновлення своєї медичної екосистеми. Розробник продемонстрував нове покоління сервісної робототехніки, інтелектуальних платформ та діагностичних пристроїв, покликаних трансформувати щоденний догляд за пацієнтами за допомогою агентного штучного інтелекту (agentic AI).



Презентовані рішення вибудовують повний ланцюжок цифрової медицини: від безперервного збору клінічних даних до координації роботів та AI-агентів у лікарнях і вдома. За даними галузевих опитувань, понад 68% медичних працівників першої лінії очікують, що саме агентний AI матиме найважливіший позитивний вплив на клінічні робочі процеси найближчими роками.



Головними технологічними анонсами у сфері робототехніки стали персональний асистент Kairo та оркестраційна платформа Maestro.



ASUS Kairo (Next-Generation Companion Robot) - це персоналізований цілодобовий помічник, здатний підтримувати природне спілкування, нагадувати про приймання ліків та організовувати повсякденні справи власника. Він адаптується до звичок людини й залишається на зв'язку через месенджери, навіть коли пацієнт перебуває поза домом. Завдяки гнучкій модульній платформі Kairo може функціонувати як автономний медичний екскурсовод у клініках: він підтримує навігацію складними маршрутами, функцію супроводу «рухайся за мною» та багатомовний інтерфейс.



ASUS Maestro - центральний командний центр, який об'єднує роботів, IoT-пристрої та внутрішні госпітальні системи через стандартизовані API. Платформа здатна координувати складні наскрізні процеси між різними AI-агентами (включаючи робота Kairo та віртуального асистента ASUS Sage). Сервіс підтримує обладнання різних брендів і може розгортатися у хмарних, локальних або гібридних середовищах.



Для отримання точних первинних даних безпосередньо від організму людини ASUS випустила бездротову систему клінічної візуалізації ASUS DuoScan. Портативний ультразвуковий апарат створений для роботи у складних та екстремальних умовах (інтенсивна терапія, швидка допомога або домашній догляд).



Залежно від медичного профілю, DuoScan комплектується парами датчиків: лінійний й конвексний (для абдомінальних та скелетно-м’язових досліджень) або лінійний й секторний фазований (для кардіології та обстеження судин). Апарат виконано у захищеному від води та пилу корпусі за стандартом IP68, а вбудований акумулятор гарантує до 3 годин безперервної автономної роботи, дозволяючи лікарям приймати критичні рішення миттєво.



Джерелом довгострокових медичних трендів для AI-систем покликаний стати новий смартгодинник ASUS VivoWatch 6 Plus. Отримавши легкий і міцний корпус із титанового сплаву, пристрій зберіг фірмові функції точного вимірювання артеріального тиску та зняття ЕКГ.



Серед ключових нововведень моделі слід зазначити безперервний контроль дихання під час сну (для виявлення апное); оцінку мобільності та симетрії ходи (для профілактики травм та моніторингу опорно-рухового апарату); перетворення щоденних фізіологічних метрик на структуровані медичні дані для Healthcare AI.



Завдяки безшовній інтеграції нових гаджетів із платформою ASUS Maestro, лікарі та родичі пацієнтів отримують проактивну систему моніторингу, яка здатна помітити погіршення стану здоров'я людини ще до того, як воно стане критичним.

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