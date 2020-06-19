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AWS выпустила портативное устройство для переноса данных и граничных вычислений

19 июня 2020 г., 15:15
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AWS выпустила портативное устройство для переноса данных и граничных вычислений

На этой неделе в своём блоге AWS представила нового, наиболее миниатюрного представителя линейки устройств AWS Snow, предназначенных для физических вычислений на границе сети, хранения и переноса в AWS данных из сред, не имеющих подключения к Интернету.

AWS Snowcone содержит 8 терабайт готовой к использованию памяти, имеет порты USB-C для питания и передачи данных и может работать от опциональной батареи. Вычислительные ресурсы — два центральных процессора и 4 ГБ оперативной памяти — достаточны для запуска экземпляров EC2 и для использования AWS IoT Greengrass.

Устройство весит всего 2 кг и имеет габариты 22,86×15,24×7,62 см. Благодаря упрочненному корпусу устройство пригодно не только для применения в датацентрах, но и для транспортировки в сумках, автомобилях и даже с помощью дронов.

Устойчивая к взлому конструкция и модуль TPM (Trusted Platform Module) обеспечивают безопасность данных в Snowcone на всех этапах применения и транспортировки. Для сквозного шифрования информации используются ключи службы AWS Key Management Service (KMS), которые никогда не хранятся на самом устройстве.

Как и другие представители линейки Snow, Snowcone снабжено электронной (E-Ink) почтовой этикеткой, обеспечивающей автоматическую отсылку устройства в нужное подразделение AWS и отслеживание перемещений.

Сценарии использования Snowcone включают миграцию данных, распространение контента, тактические граничные вычисления, IoT в системе здравоохранения, индустрии, транспортировке, логистике и в машинах с автономным управлением. Загруженные в Snowcone данные можно переносить на серверы AWS напрямую, после физической доставки устройства в ЦОД, либо по сети, с помощью AWS DataSync.

«С 2015 года значительно возросло использование клиентами устройств Snowball, а также возникла потребность в ещё более портативном устройстве меньшего размера, — сказал Билл Васс (Bill Vass), вице-президент служб хранения, автоматизации и управления в AWS. — Для многих периферийных приложений и расширяющегося диапазона вариантов использования, таких как анализ данных датчиков IoT и выводы систем машинном обучении, AWS Snowcone упрощает сбор, хранение, предварительную обработку и передачу данных из неблагоприятных сред с ограниченным пространством в AWS для более интенсивной обработки».


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