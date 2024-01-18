Технологія "розумного скла" перетворює вікно або екран на камеру

18 января 2024 г., 14:35

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Компанія ZEISS представила на виставці CES 2024 технологію багатофункціонального розумного скла, яка дає змогу оптично активувати прозорі носії. Вона поєднує в собі чотири основні функції - проєкцію, виявлення, освітлення і фільтрацію - і відкриває абсолютно нові голографічні можливості, від рішень для "розумного будинку" до головних дисплеїв доповненої реальності з мінімальним простором для встановлення. На CES 2024 компанія ZEISS представила свої промислові рішення з обладнанням і процесами для масового виробництва. Завдяки мікрооптичним і голографічним поверхням вони підходять для повсякденного використання: для підвищення безпеки, інтерактивності, ефективності та комфорту.



Одна з представлених технологій - прозора камера, "голокамера". У голокамері використовуються з'єднувальні, розв'язувальні та світлоспрямовувальні елементи для переспрямування світла, що падає, на прихований датчик. Завдяки цьому відпадає необхідність у вирізах або монтажному просторі у видимих зонах для камер або датчиків в екстер'єрі для попередження про дистанцію проходження або датчиків паркування чи в салоні для систем виявлення втоми.



Зазначається, що розміщення голокамери в центрі екрана дасть змогу учасникам відеоконференцій встановити зоровий контакт. Прозорість голографічного шару має лише мінімальний вплив на яскравість відтвореного зображення.



Також можливе виявлення спектральних компонентів як додаткової інформації, що доповнює видиме зображення. Отримані дані дають змогу судити про забруднення навколишнього середовища, наприклад, про забруднення повітря і вплив ультрафіолету.

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