Seagate збільшує місткість жорстких дисків понад 30 ТБ

18 января 2024 г., 15:25

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Компанія Seagate оголосила про випуск платформи жорстких дисків Mozaic 3+, в якій реалізовано технологію магнітного запису з тепловим посиленням (HAMR). За допомогою цієї платформи досягається щільність запису на пластину 3 ТБ+ і відкривається перспектива вже найближчими роками досягти щільності запису 4 ТБ+ і 5 ТБ+ на пластину.



Платформа Mozaic 3+ лежить в основі флагманського сімейства продуктів Exos компанії Seagate з нещодавно оголошеною місткістю 30 ТБ і вище. Продукти Exos об'ємом 30 ТБ+ почнуть масово поставлятися в цьому кварталі замовникам гіпермасштабних хмарних систем. Зазначається, що при переході з диска з перпендикулярним магнітним записом (PMR) місткістю 16 ТБ (середня місткість у великих центрах обробки даних) на диск Exos місткістю 30 ТБ з технологією Mozaic 3+ місткість за тієї самої займаної площі фактично подвоюється.



У цій платформі використовуються приблизно ті самі компоненти, що й у жорстких дисках PMR, але водночас значно збільшується місткість, що дає змогу центрам обробки даних значно знизити витрати на придбання та експлуатацію систем зберігання даних, зокрема на 40% скоротити показник питомого енергоспоживання на терабайт. Mozaic 3+ також допоможе клієнтам досягти цілей сталого розвитку, що є пріоритетом для великих центрів обробки даних, завдяки зниженню викидів вуглецю на терабайт на 55% (якщо порівняти диск Mozaic 3+ на 30 ТБ із традиційним диском PMR на 16 ТБ).



Очікується, що до кінця цього кварталу замовники з центрів обробки даних завершать кваліфікацію Mozaic 3+ і перейдуть до нарощування обсягів. Повідомляється, що один із провідних постачальників хмарних послуг зосередився на нарощуванні обсягів дисків Seagate, які постачає, до рівня Mozaic 3+, що свідчить про впевненість у цій технології.



"Компанія Seagate - єдиний у світі виробник жорстких дисків зі щільністю запису до 3 ТБ на пластину і з 5 ТБ на горизонті", - говорить Дейв Мослі, генеральний директор Seagate. "У міру того, як у системах штучного інтелекту дедалі більшого значення набувають набори необроблених даних, дедалі більше компаній будуть змушені зберігати всі можливі дані. Щоб вмістити всі ці масиви даних, щільність площі має більше значення, ніж будь-коли".



"Платформа Mozaic 3+ являє собою щось більше, ніж просто технологію HAMR", - зазначив Мослі. "Вона містить кілька перших в галузі інновацій, які ми інтегрували, щоб допомогти нам масштабувати щільність запису".



Зазначимо кілька основних моментів платформи Mozaic 3+:

Фундаментальна фізика запису з високою щільністю вимагає зменшення розміру зерна носія до нанорозмірів. Проблема полягає в тому, що менші зерна більш нестабільні. Старі сплави не забезпечують достатньої магнітної стабільності для ефективного та надійного зберігання даних. У жорстких дисках Mozaic 3+ у сплаві носія використовується новаторська структура залізо-платинової надгратки, яка значно підвищує магнітну коерцитивність дискових носіїв. Це забезпечує точний запис даних і безпрецедентну стабільність бітів.



Оскільки носії стали магнітно "жорсткішими", щоб запобігти нестабільності, конструкція вимагає революційного пристрою, що пише, на базі технології HAMR, розробленої Seagate. В її основі лежить нанофотонний лазер, який створює нескінченно малу теплову пляму на поверхні носія для надійного запису даних.



Компанія Seagate планує вертикально інтегрувати нанофотонний лазер у підсистему плазмонного записувального пристрою. "Розробка цієї унікальної лазерної технології для Mozaic 3+ власними силами забезпечить ще більшу ефективність і продуктивність для швидкого масштабування серійного виробництва", - каже Мослі.



Спінтронний зчитувач 7-го покоління. Дрібні зерна записаних даних корисні тільки в тому разі, якщо їх можна прочитати. Зчитувальний пристрій, інтегрований разом із субкомпонентами плазмонного пристрою, що пише, також мав еволюціонувати. Втілюючи в собі квантові технології, Mozaic 3+ містить у собі один із найменших і найчутливіших у світі датчиків зчитування магнітного поля.



Інтегрований контролер, виготовлений за нормами 12 нм. Для ефективного управління всіма цими технологіями потрібен був інтегрований контролер SoC, розроблений повністю в компанії. Ця складна інтегральна схема, орієнтована на конкретні додатки, забезпечує в 3 рази більшу продуктивність порівняно з попередніми рішеннями.



Крім центрів обробки даних, технологія зберігання Mozaic 3+ може бути використана в найрізноманітніших сферах: від корпоративних до граничних платформ, NAS, а також на ринках застосунків для роботи з відео та зображеннями (VIA).

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