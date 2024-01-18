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Buntar Aerospace анонсувала розвідувальний дрон із підтримкою AI

18 января 2024 г., 13:25

За інформацією компанії Buntar Aerospace, успішно проведено випробування розробленого нею розвідувального дрона.

Серед відмітних особливостей БПЛА відзначається підтримка технології штучного інтелекту, що дає змогу виявляти цілі в глибокому тилу ворога. Повідомляється, що це рішення успішно протистоїть засобам радіоелектронної боротьби.

"Ми автоматизуємо досвід найкращих операторів-розвідників в розумні продукти. І в результаті маємо перший продукт — безпілотник-розвідник з розумною системою управління, через що його не так просто втратити під час дії РЕБ", зазначають розробники.

Початок бойового використання новинки заплановано на березень. 

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