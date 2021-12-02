Tecno намерена представить три прорывные технологии мобильных камер

2 декабря 2021 г., 14:45

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Компания Tecno выпустила три ведущие технологии мобильных камер, которые будут доступны на рынке в 2022 г.



Производитель ожидает, что к 1-ому кварталу 2022 года на рынках появятся продукты, которые позволят пользователям сделать фотографии и видео студийного качества без профессиональных навыков.



Достижение этих прорывов в основном осуществляется путем увеличения размера сенсоров, стабилизации изображения и видео, высокочастотных функций защиты от дрожания и непрерывного зуммирования без потери.



Камеры в будущих телефонах Tecno в 2022 году будут работать на основе самостоятельно разработанного алгоритма субпиксельного рендеринга RGBW, который позволяет увеличить количество света, улавливаемого CMOS-сенсором, на 60%. А вход света будет дополнительно увеличен на 30% благодаря технологии линз G+P (стекла + пластики). Все это должно дать потребителям новые возможности съемки в условиях низкой освещенности.



Tecno также планирует выпустить свою технологию сдвига датчика в 2022 г. Это решение для стабилизации изображения, компенсирующее вибрации путем движения датчика вместо движения объектива. В будущем точность управления сдвига датчика Tecno достигнет 350% текущего уровня вместе с дальнейшей оптимизации алгоритма.



Концептуальный телефон с телескопическим объективом в ассортименте компании появится в 1 квартале 2022 года: Телескопический объектив имеет преимущество большой диафрагмы и непрерывного зуммирования без потерь. Потребители получат выгоду от лучшего качества для профильной и телефотографии, а также от его многоцелевой функциональности. Более того, сжатый дизайн заднего фокусного расстояния (BFL) с моторизованными растягивающимися линзами значительно уменьшит толщину телефона, объединяя требования потребителей к простоте внешнего вида и высокой производительности. Концептуальный телефон Tecno с телескопическим объективом выйдет в свет в 1-ом квартале 2022 года.

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