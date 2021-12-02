Мировой рынок печатной периферии драматически упал

2 декабря 2021 г., 15:25

По информации IDC, в третьем квартале 2021 г. глобальные поставки копиров, принтеров и МФУ формата печати А2-А4 сократились на 20,4% «YoY». В каналы было отгружено около 21 млн устройств. В денежном выражении рынок просел на 11,0% и отчитался выручкой в размере 9,2 млрд долл.

В числе главных причин ощутимого спада аналитики называют производственные ограничения, вызванные нехваткой комплектующих и приостановкой работы заводов вследствие карантинных требований. Кроме того, негативную лепту внесли логистические проблемы, не позволившие большинству крупнейших брендов обеспечить необходимый уровень складских запасов и удовлетворить имеющиеся заказы.

Лишь Epson и Kyocera Group сумели выйти в плюс по поставкам. В частности, Epson продолжила успешно укрепляться в сегменте моделей с системами непрерывной подачи чернил, а Kyocera добилась заметного роста интереса к собственным лазерным моделям на европейском рынке.

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