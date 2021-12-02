Revolut шукає в Україні 100 ІТ-спеціалістів для розширення команди розробки

2 декабря 2021 г., 14:05

+11

голос Tweet

Британська фінтех-компанія Revolut, що розробляє однойменний глобальний фінансовий додаток та зараз оцінюється в 33 млрд. дол., оголошує про готовність до інвестицій в Україну та планує створити 100 нових робочих місць для віддаленої роботи у нашій країні до кінця 2022 року. Revolut шукає талановитих фахівців для розробки нових послуг, продуктів і функцій, а також для прискорення розширення з Європи на інші ринки Північної та Південної Америки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Компанія Revolut вже найняла 20 спеціалістів у нашій країні та використовує її потужний кадровий потенціал для найму фахівців щодо розробки програмного забезпечення (Java Back-end, Front-end, iOS/Android, Python), аналітики та обробки даних, підбору персоналу. Команда в Україні слугуватиме технічним центром для глобальної діяльності Revolut, відображаючи весь спектр технічних навичок і фахівців.

«Шість років тому я став співзасновником фінтех стартапу Revolut у Лондоні. Сьогодні Revolut – це глобальний фінансовий додаток з понад 16 млн. клієнтів по всьому світу. Наш успіх був би неможливим без талановитих інженерів і розробників. Я пишаюся тим, що у наших офісах у Лондоні, Нью-Йорку, Кракові, Берліні вже працює багато фахівців з України. І нам потрібно ще більше талантів. Тепер, коли віддалена робота стала новою нормою нашого життя, ми створюємо понад 100 робочих місць для технічних спеціалістів щоб створювати глобальні продукти безпосередньо з України», – каже Владислав Яценко, технічний директор та співзасновник компанії Revolut

У світі сервіс Revolut зарекомендував себе як інноваційна альтернатива традиційним банківським продуктам завдяки своєму набору цифрових продуктів для платіжних і бізнес-рахунків, платіжних карток, обміну валют і грошових переказів, інвестицій, страхування та інших фінансових послуг. У 2021 році сервіс Revolut запустив перекази з Європи в Україну у доларах, фунтах стерлінгів, євро та швейцарських франках.

За межами Європи Revolut було успішно запущено в Сінгапурі та Австралії в 2019 році, а також у США та Японії в 2020 році. У 2021 році компанія відкрила свої офіси та найняла керівників підрозділів країн в Індії та Мексиці. Також компанія Revolut заявила про свої плани вийти на низку ринків у Південній Америці та розширити свою присутність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Захист від кібератак у новому віртуальному світі