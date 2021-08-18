T-Mobile подтвердила обнаружение несанкционированного доступа к своим данным

18 августа 2021 г., 9:25

T-Mobile в понедельник признала факт утечки данных, о которой появилась информация накануне, но заявила, что еще не обнаружила, была ли действительно скомпрометирована какая-либо информация о клиентах.

Напомним, днем ранее появилась информация том, что личные данные более 100 миллионов пользователей сети стали доступны злоумышленникам, речь шла о массиве информации - номера социального страхования, номера телефонов, имена, физические адреса и сведения о водительских правах. Все они якобы были получены с серверов T-Mobile.

Теперь же американский оператор связи сообщил в своем блоге, что уверен, точка входа, используемая для доступа к данным уже закрыта. Детали о масштабах взлома не сообщаются.



«Мы проводим обширный анализ вместе с экспертами по цифровой криминалистике, чтобы понять обоснованность появившихся утверждений, и мы координируем свои действия с правоохранительными органами», - заявили в компании.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!