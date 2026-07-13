Profitap розробила мобільну систему аналізу мережевого трафіку для військових

13 июля 2026 г., 13:35

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Компанія Profitap представила спеціалізоване технологічне рішення для моніторингу та аналізу мережевого трафіку в польових умовах оборонних операцій, інформує Softprom. Комплекс орієнтований на розгортання на передових базах (FOB), військових суднах та у межах коаліційних тактичних мереж, де критичними факторами є дефіцит пропускної спроможності, суворі умови експлуатації та ризик компрометації даних.

До його складу входять портативні пристрої ProfiShark для захоплення трафіку, система IOTA для запису й аналізу пакетів, пасивні TAP-пристрої з апаратними data diode та брокери мережевих пакетів.

В основі архітектури рішення лежить інструментарій для безвтратного перехоплення пакетів з точним апаратним штампуванням часу. Замість громіздкого серверного обладнання розробники застосували компактні мобільні пристрої зі знімними SSD-накопичувачами, що дозволяє швидко інтегрувати точки моніторингу без реконфігурації комутаторів. Обладнання використовує роз'єми стандарту M12 та має посилений захист корпусу для роботи в агресивних середовищах.

Впровадження платформи безпосередньо впливає на технологічну стратегію та управління даними в ізольованих ІТ-інфраструктурах. Завдяки вбудованим аналітичним модулям для індексації PCAP-файлів, виділення метаданих та аналізу потоків, первинна обробка інформації відбувається безпосередньо на пристрої. Це вирішує проблему обмежених каналів зв’язку, оскільки відпадає потреба передавати масиви «сирого» трафіку у центральні хмарні сервіси або віддалені центри обробки даних – туди надходять лише оптимізовані, нормалізовані потоки агрегованих даних.

Повнотекстовий запис трафіку забезпечує необхідну якість даних для розслідування кіберінцидентів на межах міжвідомчих мереж з різними рівнями довіри. Захист самої платформи реалізовано через модель розмежування доступу на основі ролей (RBAC). Для операторів оборонних кіберцентрів (SOC) така архітектура знижує рівень хибнопозитивних спрацювань систем безпеки.

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