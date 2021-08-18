Google представила бюджетный Pixel

18 августа 2021 г., 10:25

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Во вторник компания Google анонсировал Pixel 5a, свой новый бюджетный смартфон.



Как отмечают наблюдатели, Google постепенно наращивает свой бизнес в области оборудования, который не приносит компании значимого дохода по сравнению с такими услугами, как поиск, YouTube и Google Cloud.



Ранее в этом месяце компания анонсировала Pixel 6 и Pixel 6 Pro, смартфоны высокого уровня, которые будут базироваться на собственном чипе Google Tensor.



Pixel 5a - это несколько улучшенная версия прошлогоднего Pixel 4a 5G, с более емкой батареей (вместо 3885 мА·ч теперь 4680 мА·ч), чуть большим экраном (увеличен с 6,2 до 6,34 дюймов), а также пыле- и влагозащитой по стандарту IP67. Аппарат поддерживает 5G, но не самые быстрые сети 5G mmWave и имеет тот же процессор Qualcomm среднего уровня, что предшественник (Snapdragon 765G).



Оснащение камерами осталось таким же, как и в Pixel 4a 5G - основная 12,2 Мп, сверхширокоугольная 16 Мп. Селфи-камера - 8 Мп.



Запуск Pixel 5a может показаться странным, учитывая, что скоро появятся более амбициозные телефоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Но для тех покупателей, которые не хотят тратить больше, Pixel 5a может стать хорошим компромиссом. Но тут тот же подход, что и у Apple. Аппарат Google напрямую будет конкурировать с iPhone SE, который также стоит 449 долл. (с тем же объемом памяти в 128 ГБ). Google также конкурирует с другими недорогими телефонами Android, но в отличие от последних этот смартфон будет получать обновления в первую очередь.



Хотя телефоны Google Pixel хороши, они не набрали обороты по сравнению с телефонами Samsung и Apple, которые доминируют на рынке телефонов в США. Из-за продолжающихся ограничений поставок чипов Google будет продавать Pixel 5a только в США и Японии и только через Google Store в США, а не через операторов связи или розничных партнеров.



Pixel 5a будет доступен для заказа начиная с 26 августа.

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