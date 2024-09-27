Synopsys і TSMC прокладають шлях до трильйонно-транзисторного AI

27 сентября 2024 г., 10:25

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Компанія Synopsys оголосила про продовження тісної співпраці з TSMC, в рамках якої вона постачатиме передові EDA та IP-рішення на базі найсучасніших технологій TSMC і 3DFabric для прискорення інновацій у сфері AI та багатокомпонентних розробок. Безперервні обчислювальні вимоги в AI-додатках вимагають, щоб напівпровідникові технології йшли в ногу з часом. Synopsys і TSMC вже не одне десятиліття тісно співпрацюють у галузі EDA і прокладають шлях до майбутнього чипів зі штучним інтелектом від мільярда до трильйона транзисторів, забезпечуючи підвищення продуктивності та поліпшення результатів у кремнії, і пропонують комплексні рішення, що сприяють переходу на багатоматричні архітектури 2,5/3D.



«TSMC рада співпраці з Synopsys у розробці передових рішень EDA та IP, що відповідають жорстким обчислювальним вимогам AI-конструкцій на базі передового техпроцесу TSMC і технологій 3DFabric», - каже Ден Кочпатчарін (Dan Kochpatcharin), голова підрозділу з управління екосистемами та альянсами TSMC. Результати нашої останньої співпраці з використанням пакета Synopsys EDA, орієнтованого на AI, і перевірених кремнієвих IP допомогли нашим спільним клієнтам значно підвищити продуктивність і досягти чудових результатів за продуктивністю, потужністю і площею для передових AI-чіпів».



«Протягом десятиліть компанія Synopsys тісно співпрацює з TSMC, надаючи критично важливі EDA і IP-рішення, що охоплюють всі покоління найсучасніших вузлів TSMC», - говорить Санджай Балі (Sanjay Bali), старший віцепрезидент з управління продуктами EDA компанії Synopsys. «Це партнерство відіграє важливу роль у наданні допомоги нашим спільним клієнтам у прискоренні інновацій в епоху штучного інтелекту і в просуванні майбутнього напівпровідникових конструкцій. Разом ми розширюємо межі можливого, забезпечуючи революційні досягнення в галузі продуктивності, енергоефективності та інженерної продуктивності».



Лідери галузі використовують керовані штучним інтелектом потоки EDA від Synopsys на базі Synopsys.ai для проєктування сучасних мікросхем на N2.



«Сертифіковані рішення Synopsys Custom Compiler і PrimeSim забезпечують підвищення продуктивності, що дає змогу нашим розробникам задовольняти вимоги кремнію під час проєктування високопродуктивних аналогових пристроїв за техпроцесом TSMC N2», - каже Чинг Сан Ву (Ching San Wu), корпоративний віцепрезидент MediaTek. «Розширення співпраці з Synopsys дає нам змогу використовувати весь потенціал їхнього потоку, заснованого на штучному інтелекті, для прискорення міграції та оптимізації проєктування, покращуючи процес, необхідний для постачання наших найкращих у галузі SoC у різні вертикалі».



Крім того, Synopsys співпрацює з TSMC у сфері нових можливостей маршрутизації задньої стінки, що підтримують техпроцес A16 компанії TSMC, у потоці цифрового проєктування Synopsys для розв'язання завдань розподілу живлення і маршрутизації сигналів для підвищення ефективності та оптимізації щільності проєктування. Скоординовані комплекти для проєктування за технологічним процесом (iPDK) і набори програм для фізичної верифікації Synopsys IC Validator доступні для проєктних груп, щоб впоратися з висхідною складністю правил фізичної верифікації та ефективно перевести проєкти на технологію TSMC N2.



Для подальшого прискорення проєктування мікросхем компанії Synopsys і TSMC надали можливість використання інструментів Synopsys EDA у хмарі завдяки сертифікації TSMC Cloud Certification, забезпечивши спільних клієнтів інструментами EDA, готовими до роботи в хмарі, які забезпечують точну якість результатів і легко інтегруються з передовими технологічними процесами TSMC. Сертифіковані в хмарі інструменти Synopsys охоплюють синтез, розміщення та маршрутизацію, статичний аналіз часових характеристик і потужності, статичний аналіз часових характеристик на рівні транзисторів, реалізацію на замовлення, моделювання схем, аналіз EMIR і перевірку правил проєктування.



Компанії Synopsys, Ansys і TSMC об'єднали зусилля для розв'язання складної багатофізичної задачі для багатокристальних конструкцій за допомогою комплексного потоку системного аналізу на основі своїх основних рішень. Останній потік, заснований на уніфікованій платформі Synopsys 3DIC Compiler, що інтегрує 3DSO.ai, у поєднанні з платформою Ansys RedHawk-SC для перевірки цілісності живлення цифрових і тривимірних інтегральних схем, покращує тепловий аналіз і аналіз синхронізації з урахуванням ІЧ-випромінювання. Synopsys 3DIC Compiler - це сертифікована TSMC платформа, що підтримує 3Dblox, 3DFabric від TSMC, що містить технології пакування TSMC-SoIC (System on Integrated Chips) і CoWoS.



"Наша співпраця з компаніями Synopsys і TSMC є прикладом нашого колективного прагнення до інновацій та створення умов для майбутнього штучного інтелекту та проєктування багатокомпонентних мікросхем", - сказав Джон Лі (John Lee), віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу напівпровідників, електроніки та оптики компанії Ansys. «Водночас ми розв'язуємо багатофізичні проблеми, притаманні багатокристальним архітектурам, і допомагаємо нашим спільним клієнтам досягти золотої точності підтвердження ефектів на рівні чіпів, корпусів та систем у середовищі проєктування Synopsys на новітніх технологіях TSMC».



Комплексні рішення Synopsys для тестування кількох корпусів, доступні за допомогою IP Synopsys UCIe та HBM3, забезпечують працездатність багатокорпусних рішень під час тестування на виробництві та в польових умовах. У співпраці з TSMC компанія Synopsys розробила тестовий чіп, що використовує технологію інтерпозиціонування CoWoS від TSMC з повною підтримкою можливостей тестування, моніторингу, налагодження та ремонту. Діагностика, простежуваність та контроль цілісності сигналів у режимі місії дозволяють проводити оптимізацію в процесі розробки, запуску, виробництва та експлуатації для таких цілей як предикативне обслуговування. IP моніторинг, тестування та ремонт (MTR) для UCIe PHY забезпечує можливість тестування на рівні матриці, міжматричного інтерфейсу та багатоядерних пакетів.



Компанія Synopsys досягла численних успіхів у розробці IP-рішень UCIe та HBM3 у рамках технологічних процесів N3E та N5, прискорюючи інтеграцію IP та мінімізуючи ризики. Останні розробки Synopsys UCIe IP, що працюють на швидкості до 40 Гбіт/с, забезпечують максимальну пропускну здатність та енергоефективність без необхідності додаткової площі, а рішення HBM4 та 3DIO IP прискорюють гетерогенну інтеграцію тривимірних стекованих матриць на передових техпроцесах TSMC.

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